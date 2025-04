Villa Betania a rischio chiusura: la Regione decide tra 7 giorni, pazienti e operatori nel limbo

10/04/2025 06:00:00

Tra sette giorni potrebbe arrivare dalla Regione Siciliana una risposta decisiva sul futuro di Villa Betania, il centro semiresidenziale per persone con autismo e disabilità gravi, gestito dalla Fondazione Auxilium a Valderice. Una settimana di attesa che pesa come un macigno su decine di famiglie e operatori, perché se non arriveranno i fondi necessari, dal primo maggio la struttura rischia di chiudere i battenti. A confermare che qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi è Gerry Camarda, direttore generale della Fondazione, che parla di una possibile erogazione di risorse tramite l’Asp di Trapani. Ma al momento si tratta solo di ipotesi.

La realtà, invece, è che Villa Betania è in sofferenza economica da mesi. Ha anticipato, di tasca propria, circa 800 mila euro per garantire servizi che la Regione non ha ancora coperto. Il risultato? Reparti a rischio chiusura e personale con il fiato sospeso. “Se non ci sarà un intervento immediato – spiega Camarda – saremo costretti a interrompere le prestazioni riabilitative. E non per scelta, ma perché non possiamo più sostenere quei costi”.

Intanto, sulla vicenda intervengono anche i sindacati. La Funzione pubblica Cgil e la Uil Fpl alzano la voce e accusano l’Asp e la Regione di aver lasciato cadere il confronto con la Fondazione. “Non possiamo assistere in silenzio alla chiusura di un centro così importante – dichiarano i segretari provinciali Caterina Tusa e Giorgio Macaddino – e all’abbandono dei pazienti affetti da autismo, oltre alla perdita del lavoro per decine di operatori specializzati”.

Secondo i sindacati, è grave che il tavolo tecnico tra Asp e Fondazione si sia fermato proprio quando bisognava trovare una soluzione. “Serve una risposta chiara, e serve adesso – dicono Tusa e Macaddino – L’Asp ha il dovere di garantire la continuità del servizio e il mantenimento dei posti di lavoro, nel rispetto degli impegni economici e normativi previsti dalla convenzione”.

Ma le parole non bastano più. Per questo, Cgil e Uil hanno annunciato di voler portare la questione anche a Palermo, attivando le rispettive segreterie regionali per fare pressione sull’Assessorato alla Salute. “La Regione deve intervenire subito – ribadiscono – Villa Betania è uno dei pochi centri di riferimento per l’autismo in Sicilia, e lasciarlo morire sarebbe un errore gravissimo”.

Non solo sindacati. Anche la deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi aveva sollevato nelle scorse settimane il caso in Assemblea, sottolineando come la mancata copertura economica rischiasse di privare gli adulti con autismo di cure fondamentali. A sostegno della protesta anche il presidente dell’Anffas, Basilio Calabrese, che ha denunciato il totale abbandono delle famiglie da parte delle istituzioni: “La legge 112 sul ‘Dopo di noi’ è rimasta lettera morta. Nessuno ha mai attivato i progetti di vita previsti per i disabili. Servirebbe un tavolo permanente, non solo promesse”.

Ora tutti aspettano Palermo. Ma il tempo stringe, e la sensazione è che la burocrazia stia giocando con il destino di troppe persone. Se entro il 30 aprile non ci sarà una svolta, Villa Betania potrebbe chiudere davvero. E a pagare, come sempre, saranno i più fragili.