Valderice, finanziato il recupero dell’ex scuola di Chiesanuova: sorgerà un Centro di Aggregazione

11/04/2025 11:26:00

Importante finanziamento per il Comune di Valderice. L’ex scuola di Chiesanuova sarà riqualificata e trasformata in un Centro di Aggregazione sociale grazie a un contributo regionale pari a 646.356,26 euro, concesso dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito dei fondi europei PR FESR Sicilia 2021/2027.

+L’intervento prevede il recupero dell’edificio e degli spazi esterni, con l’obiettivo di offrire alla comunità un luogo vivo, inclusivo, e con una variegata offerta di servizi. Il centro ospiterà attività creative, culturali, educative e sportive rivolte a giovani, adulti e anziani.

«È un investimento nel futuro della frazione di Chiesanuova – afferma il sindaco Francesco Stabile – una vera opportunità che abbiamo creato per promuovere socialità e crescita. Dopo il recupero dell’ex scuola di Crocci, anche questa è una promessa mantenuta. La frazione diventerà un luogo di incontro e di sviluppo».

Il sindaco ha voluto ringraziare i professionisti che hanno redatto il progetto, gli uffici tecnici del Comune, l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Cardella, e il proprio staff: «Abbiamo creduto fino in fondo in questa proposta. Recuperare spazi abbandonati significa restituire dignità ai territori e creare nuove occasioni per i cittadini».