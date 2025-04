12 Aprile: pericolo recessione per gli Usa, la Cina risponde ai dazi, l'Ue negozia

12/04/2025 08:22:00

E' il 12 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il ceo di BlackRock dice che gli Usa sono molto vicini alla recessione, o anzi ci sono «addirittura già dentro». E l’ad di JP Morgan gli fa eco dicendo che «l’economia statunitense sta affrontando notevoli turbolenze»

• Il rating del debito pubblico italiano è stato alzato da BBB a BBB+ con outlook stabile. Giorgetti dice che è stata premiata la «serietà» del governo

• La Cina ha aumentato ancora i dazi sui beni statunitensi, che da oggi sono al 125% (erano all’84%). Xi Jinping ha paragonato gli Usa a una «tigre di carta» (espressione di Mao) e invitato l’Ue a «far fronte comune» contro gli Usa

• Lunedì il commissario al Commercio Ue Šefcovic sarà a Washington per negoziare sui dazi

• Nel Grand Foyer della Casa Bianca è stato appeso un quadro di Trump, rappresentato negli istanti successivi all’attentato in Pennsylvania di quest’estate

• L’inviato speciale degli Usa Witkoff e Putin si sono incontrati, hanno parlato per due ore nella biblioteca presidenziale a San Pietroburgo. Sembra che Trump voglia una tregua in Ucraina entro fine mese

• Dodici calciatori di Serie A sono indagati per scommesse illegali (ma non su partite di calcio)





•Il vedovo di Liliana Resinovich è tra gli indagati per l’omicidio della moglie

• Stasi ha ottenuto la semilibertà: di giorno potrà uscire dal carcere per «attività di reinserimento sociale», non solo per lavorare. I genitori di Chiara Poggi sperano di non incontrarlo in giro

• Con un giorno di ritardo, 40 migranti sono stati trasferiti da Brindisi al centro in Albania adibito a cpr

• In Afghanistan ci sono state quattro esecuzioni capitali negli stadi, i talebani avevano invitato la popolazione ad «assistere all’evento»

• Il sindaco di Istanbul Imamoglu, in carcere da un mese, è stato convocato per la prima udienza davanti ai giudici

• Il trapper Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona, dove si trovava per lavoro. Verrà portato in Italia, dove deve scontare quasi 8 anni di carcere

• Il bandito sardo Graziano Mesina, 83 anni, è stato scarcerato perché ha un tumore in fase terminale e sta molto male

• Bill Gates ha confermato di voler lasciare in eredità ai figli meno dell’1 per cento del suo patrimonio

• Renzo Rosso di Diesel ha detto che anche lui aveva fatto un’offerta per comprare Versace

• A Monaco Musetti ha battuto Tsitsipas e oggi giocherà la semifinale contro De Minaur

• L’anticipo di Serie A di ieri sera Udinese-Milan è finito 0 a 4, Maignan si è fatto male in uno scontro con Jimenez

• L’Agnus Dei all’interno della croce sulla torre della Sagrada Familia sarà realizzato dall’artista bergamasco Andrea Mastrovito

• Ai prossimi Oscar ci sarà un premio anche per gli stuntmen (le controfigure)

• Sono morti il giornalista Rai Giuseppe Carrisi, la violinista di Propaganda Live Valentina Del Re, il disegnatore statunitense Brad Holland, lo stilista di Lady Diana David Sassoon

Titoli

Corriere della Sera: Super dazi, Pechino sfida Trump

la Repubblica: Cina-Ue, asse anti Trump

La Stampa: Dazi, il no dell’Europa a Meloni

Il Sole 24 Ore: I banchieri Usa: recessione a un passo / Dollaro e Treasury finiscono sotto attacco

Avvenire: Pressing sullo zar

Il Messaggero: Fiducia nell’Italia, rating su

Il Giornale: Usa in recessione, l’Europa dorme

Qn: Dazi, scontro Cina-Usa / E Pechino corteggia la Ue

Il Fatto: Anche Mertz boicotta / i negoziati e rifà la leva

Libero: Meloni, missione possibile

La Verità: Armi, la Colombia salva D’Alema / La corruzione c’è ma si archivia

Il Mattino: Rating, Italia promossa

il Quotidiano del Sud: La Cina ora corteggia l’Europa

il manifesto: La scena / del crimine

Domani: Borse, criptovalute e insider trading / Gli affari di Trump e dei suoi amici