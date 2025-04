Corruzione al cimitero di Trapani. Ecco i nomi degli indagati

14/04/2025 17:27:00

Sono 23 le persone indagate nell'inchiesta sulla corruzione al cimitero di Trapani. L'indagine condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Trapani e coordinata dalla Procura ha portato all'arresto di due persone, si tratta dell'ex necroforo e di un suo collaboratore del cimitero trapanese. Coinvolti anche i titolari di tre agenzie di pompe funebri trapanesi. Qui i particolari.

Ecco i nomi di tutti gli indagati. Ovviamente siamo in fase di indagini preliminari e per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza.

• PIZURRO Mario, nato a Castelvetrano il 02.05.1972.

• GRIMAUDO Emanuele Renato, nato a Trapani il 28.10.1975.

• PERNICIAR0 Caterina, nata a Erice il 14.10.1972.

• PERNICIAR0 Vincenzo, nato a Erice il 21.01.1968.

• DI MARCO Vincenzo Giuseppe, nato a Palermo il 29.08.1969.

• CATANIA Salvatore, nato a Trapani il 02.01.1946.

• FAZIO Gaetano, nato a Trapani il 29.09.1955.

• D'AMICO Anna Maria, nata a Trapani il 18.04.1951.

• BONFIGLIO Antonino, nato a Trapani il 14.03.1949.

• GENNA Daniele, nato a Erice il 01.08.1971.

• SAVONA Maurilio, nato a Trapani il 13.09.1958.

• SCARCELLA Santino, nato a Charleroi (Belgio) il 08.07.1969.

• MODICA Angelina, nata a Trapani il 03.02.1948.

• PANFALONE Patrizio Paolo, nato a Trapani il 11.03.1965.

• MEDURI Paolo, nato a Reggio Calabria l'11.07.1964.

• BRUCATO Roberto, nato a Trapani il 14.04.1960.

• DOLCE Vito, nato a Trapani il 15.01.1960.

• POLISANO Vito, nato a Trapani il 30.06.1967.

• COLLETTA Giampiero, nato a Trapani il 17.12.1966.

• COLLETTA Giuseppe, nato a Erice il 24.04,1970.

• DI GIOVANNI Massimo, nato a Erice il 18.03.1980.

• DI GIOVANNI Fabrizio, nato a Erice il 30.01.1983.

• LA RUSSA Giuseppe, nato a Trapani il 23.09.1945

Tp24 pubblica i nomi degli indagati con la consapevolezza che tutti vanno ritenuti innocenti fino a sentenza definitiva, e che le loro posizioni possono essere definite anche prima, senza arrivare al giudizio. Tuttavia, riteniamo prevalente il diritto all'informazione, riguardo a casi che riguardano la sfera pubblica della comunità locale.