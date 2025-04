Mazara: la Giunta approva il Piano Triennale Integrato di Attività e Organizzazione 

16/04/2025 14:00:00

La Giunta municipale di Mazara del Vallo ha approvato il Piano Triennale Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, su proposta del Segretario Generale del Comune, Salvatore Pignatello.

Il PIAO, istituito dal decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, rappresenta un importante strumento unico di programmazione e governance. Esso riunisce e sostituisce diversi piani che, fino ad oggi, venivano redatti annualmente dalle amministrazioni pubbliche, consentendo così una maggiore coerenza, semplificazione e integrazione tra le attività di pianificazione strategica, organizzativa e operativa dell’Ente.

Il Piano approvato comprende diversi ambiti fondamentali per il buon funzionamento dell’amministrazione comunale: Il piano dei fabbisogni di personale, aggiornato per garantire nuove assunzioni nell’anno; Il piano delle azioni concrete; Il piano per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali, incluse quelle informatiche, per migliorare l’efficienza delle postazioni di lavoro; Il piano della performance, per monitorare e migliorare i risultati raggiunti; Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Il piano organizzativo del lavoro agile, per favorire modalità di lavoro flessibili e innovative; Il piano di azioni positive, volto a promuovere pari opportunità e inclusione all’interno dell’Ente.

Il documento, disponibile in allegato, offre anche un quadro aggiornato e dettagliato della situazione amministrativa e organizzativa del Comune, arricchito da numerosi dati statistici di rilievo sulla città di Mazara del Vallo.

L’approvazione del PIAO 2025-2027 rappresenta un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più moderna, trasparente ed efficace, capace di rispondere con efficienza alle esigenze della collettività.

*****

Convocata la Seconda Agorà della Consulta dei Giovani - I Coordinatori della Consulta Comunale dei Giovani di Mazara del Vallo, Benedetta Bianco e Antonino Signorello, hanno ufficialmente convocato la seconda Agorà della Consulta, l’assemblea plenaria di tutti gli iscritti, per giovedì 17 aprile 2025. L’incontro si terrà presso il Civic Center di corso Vittorio Veneto, in prima convocazione alle ore 18:00 e in seconda convocazione alle ore 19:00.

L’ordine del giorno prevede: Aggiornamento sulle iniziative in programma per i mesi di maggio e giugno; Partecipazione della Consulta al Cineforum comunale; Organizzazione del "Cinemareforum", un progetto inedito che unisce cultura e intrattenimento; Discussione su varie ed eventuali.

Al termine della riunione, è previsto un momento di aggregazione informale, pensato per favorire lo scambio e la socializzazione tra i partecipanti.

La Consulta dei Giovani rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione civica per i giovani mazaresi tra i 15 e i 34 anni. Oltre all’Agorà, che costituisce il cuore deliberativo dell’organismo, la Consulta include anche il Nucleo Operativo, che funge da collegamento diretto con l’Amministrazione Comunale. Le iscrizioni sono sempre aperte, offrendo a tutti i giovani interessati l’opportunità di contribuire attivamente alla vita della propria comunità.