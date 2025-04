 Erice, via Camilla al buio e pericolosa: la denuncia del consigliere Maltese

16/04/2025 02:00:00

È un grido d’allarme quello lanciato ancora una volta dal consigliere comunale del gruppo Fronte Comune, Vincenzo Maltese, che denuncia la pericolosa condizione degli impianti di pubblica illuminazione lungo via Camilla, nella frazione di Pizzolungo, nel Comune di Erice.

«Da mesi denuncio pubblicamente che gli impianti andrebbero tutti sostituiti e, nell’immediato, messi in sicurezza» afferma Maltese, puntando il dito contro l’inerzia dell’Amministrazione guidata dal sindaco Daniela Toscano.

I pali della luce, da tempo non funzionanti, lasciano la strada al buio e rappresentano, secondo il consigliere, un vero rischio per la pubblica incolumità. Un rischio che si traduce sempre più spesso in episodi concreti: «Anche oggi – racconta Maltese – un altro pannello si è staccato a causa del forte vento di scirocco, finendo all’interno di una proprietà privata».

Un evento che si inserisce in una lunga serie. Solo un mese fa, un pannello fotovoltaico si è staccato da un impianto finendo all’interno di una villetta abitata, senza causare danni ma destando forte preoccupazione. Nella stessa giornata, in via Didone, un palo della luce è stato abbattuto dalle raffiche.

Ancora più grave è il fatto che uno dei pannelli caduti lo scorso dicembre giaccia tutt’ora abbandonato sul marciapiede – mai ultimato – in via Camilla. «Siamo di fronte a episodi ormai sistematici. A ogni giornata di vento, un pezzo si stacca. È come una selezione naturale» denuncia sarcasticamente il consigliere, segnalando anche i numerosi interventi dei vigili del fuoco, chiamati più volte dalle famiglie residenti.

Il consigliere riferisce di aver presentato un’interrogazione in merito, alla quale – dopo oltre un mese – non è ancora giunta alcuna risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione.

«A dicembre scorso – ricorda Maltese – tutto il Consiglio Comunale ha approvato un mio atto di indirizzo per chiedere un censimento degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio. È vergognoso e allo stesso tempo preoccupante quanto sta accadendo. Garantire la pubblica incolumità dovrebbe essere una priorità».

Il consigliere conclude con un duro attacco al Sindaco Toscano: «I cittadini non possono che registrare ancora una volta l’inerzia e l’immobilismo dell’Amministrazione. E intanto la sicurezza continua a essere ignorata».