Alcamo, Leonardo Renda è il nuovo coordinatore comunale di Azione

Il Direttivo Provinciale di Azione ha ufficializzato la nomina di Leonardo Renda come nuovo Coordinatore Comunale Provvisorio per il Comune di Alcamo. La decisione è stata presa nel corso dell’ultima riunione del Direttivo con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio alcamese e imprimere un nuovo slancio all’azione politica locale.

Leonardo Renda, 35 anni, originario di Alcamo, è una figura molto apprezzata all’interno del partito e vanta una solida esperienza sia nel settore pubblico che in quello privato. Azionista della prima ora, ha accolto con entusiasmo l’incarico, guadagnandosi la piena fiducia del Direttivo Provinciale, che lo ha scelto per guidare il coordinamento del partito ad Alcamo fino al prossimo congresso comunale.

Il nuovo Coordinatore ha alle spalle un percorso professionale e accademico di rilievo. Dopo aver prestato servizio nell’Esercito Italiano per tre anni, ha proseguito gli studi in ambito politico ed economico, conseguendo con lode la laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche presso l’Università degli Studi di Trieste e successivamente un Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche all’Università Tor Vergata di Roma. Renda ha inoltre maturato un’importante esperienza nel settore bancario, lavorando per cinque anni presso rinomati istituti con sede a Milano.

Dal 2022 è funzionario amministrativo e coordinatore dell’ufficio contabilità dell’Ispettorato Territoriale della Calabria e della Sicilia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con sede a Palermo.

La nomina di Renda rappresenta un passo strategico per il radicamento di Azione nella provincia di Trapani. Il partito si pone l’obiettivo di intensificare il dialogo con i cittadini e le realtà locali, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo del territorio.

«Siamo certi che le sue notevoli competenze e la sua visione strategica contribuiranno significativamente al progresso del territorio e della nostra provincia» – ha dichiarato il Segretario Provinciale, Salvatore Ficili – «Auguriamo a Leonardo Renda un buon lavoro e siamo entusiasti di collaborare con lui per il futuro».