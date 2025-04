17/04/2025 07:00:00

Si è svolto a Hlohovec (Slovacchia) dal 28 al 30 marzo u.s. un torneo internazionale di pugilato dove la Marsala Boxe ha partecipato con il pugile Yannick De Mutiis nella categoria Under 19 kg.67. Il giovane boxeur lilibetano, in semifinale, ha battuto ai punti il pugile della Repubblica Ceca Tomas Suchy accedendo così alla finale in cui ha battuto il pugile di casa, lo Slovacco Martin Chochlik, quindi conquistando una meritatissima medaglia d'oro. De Mutiis fa parte della squadra Sicilia Boxing National guidata dal Maestro Carmelo Mammana coadiuvato dai Maestri Enzo Minardi e Marco Acresti. La squadra adesso ha in preparazione un'altro appuntamento importante che si svolgerà dal 5 al 9 Giugno prossimi in Nord Macedonia e più precisamente a Kumanovo. In questa prossima avventura la Marsala Boxe parteciperà nuovamente con Yannick De Mutiis e con Giuseppe Putaggio al suo esordio in Under 19 kg.71. Una stagione con tanti importanti sfide che culminerà con il 4° memorial Giuseppe Episcopo, da considerare ormai un immancabile appuntamento per la Boxe lilibetana.