Rehappy cerca un Tecnico Riparatore per dispositivi elettronici a Mazara del Vallo

18/04/2025 12:30:00

La startup siciliana Rehappy, realtà in continua espansione nel settore delle riparazioni e della vendita di device ricondizionati, è alla ricerca di un nuovo profilo tecnico per potenziare il proprio team. Si tratta di una posizione come Tecnico Riparatore di Smartphone, PC e Tablet, con sede a Mazara del Vallo.

Chi è Rehappy

Nata in Sicilia, Rehappy è un brand che da oltre cinque anni si occupa della riparazione e vendita di dispositivi elettronici ricondizionati. Un marchio riconosciuto a livello nazionale, citato in oltre 50 testate giornalistiche italiane, con una presenza capillare sia online che attraverso negozi fisici sul territorio siciliano.

"Cerchiamo persone appassionate e competenti, che abbiano voglia di crescere con noi in un settore in continua evoluzione. In Rehappy puntiamo su qualità, serietà e sul valore umano del lavoro tecnico" Giuseppe Sammartano, fondatore e CEO di Rehappy.

La posizione aperta

Il nuovo tecnico sarà responsabile della diagnosi e riparazione di dispositivi elettronici, sia per problematiche hardware che software. Il lavoro si svolgerà in sede e a tempo pieno, in un ambiente dinamico e orientato alla qualità del servizio.

Requisiti richiesti

Il profilo ideale possiede:

- Almeno 2 anni di esperienza nel settore;

- Competenze in riparazione hardware e saldature;

- Conoscenza in riparazione software, sistemi operativi e applicazioni;

- Capacità di problem solving e attenzione ai dettagli;

- Buona padronanza della lingua inglese;

- Precisione, comunicazione efficace e buona gestione del tempo.

Condizioni contrattuali

Rehappy offre:

- Contratto a tempo determinato, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato;

- Retribuzione conforme al CCNL;

- Orario di lavoro: dal lunedì al sabato, 09:30-13:00 e 16:30-19:30.

Come candidarsi

Chi è interessato può inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email job@rehappy.it, oppure candidarsi direttamente tramite la pagina LinkedIn dell'azienda.