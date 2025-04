19 Aprile: Vance in Italia, ultimatum Usa a Kiev e Mosca, danni e vittime per il maltempo

19/04/2025 07:55:00

E' il 19 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance si è intrattenuto per due ore con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Durante il colloquio ha offerto la disponibilità degli Usa a trattare con Bruxelles sui dazi. Vance oggi incontrerà il segretario di Stato vaticano, il cardinale Parolin e spera di salutare il Papa

• Sempre ieri la premier e Ursula von der Leyen si sono sentite e hanno valutato positivamente il bilaterale di Washington, durante il quale Donald Trump è stato invitato a venire in Italia. Proprio a Roma dovrebbe svolgersi entro giugno l’auspicato vertice tra il tycoon e le autorità europee per raffreddare lo scontro sui dazi

Ultimatum della Casa Bianca a Kiev e Mosca: Trump ha detto chiaro e tondo che se non ci saranno progressi nelle trattative per l’Ucraina, gli Usa rinunceranno a ogni mediazione

• Sempre oggi a Roma riprende il negoziato sul nucleare iraniano: le posizioni delle parti restano molto distanti

• Il maltempo ha provocato danni e vittime un po’ in tutto il Nord Italia: in Veneto padre e figlio hanno perso la vita inghiottiti da una voragine che li ha fatti precipitare in un torrente con la loro auto

• Un video ha registrato lo schianto della funivia sul monte Faito: si indaga sullo stato dell’impianto mentre le quattro vittime sono state tutte riconosciute

• Un pensionato di Bitonto ha ucciso la moglie a coltellate e si è barricato in bagno: i carabinieri sono riusciti a bloccarlo

• L’Agcom ha dettato norme più stringenti per l’accesso dei minori ai siti porno: sarà necessario dimostrare l’età dell’utente (almeno 18 anni), ma non servirà esibire lo Spid

• Il Consiglio di Stato ha stabilito che i comuni non possono limitare gli affitti brevi con normative locali, perché viene violato il principio di proprietà privata

• Quello di Saman Abbas è stato un vero e proprio delitto di famiglia. Per l’uccisione della ragazza pachistana sono stati condannati all’ergastolo i genitori e due cugini. Un altro si è visto aggravare la pena

• La madre di Mark Samson, accusato di aver accoltellato a morte Ilaria Sula, ha detto di aver aiutato il figlio perché le faceva paura. Intanto a Terni un dirigente sportivo si è scagliato contro una ragazza arbitro di 17 anni gridandole che si meritava di fare la fine della Sula. È stato sospeso

• L’uomo che a Udine ha ucciso l’ex moglie doveva portare il braccialetto elettronico per non avvicinarsi a lei. Il dispositivo però veniva staccato quattro ore alla settimana e lui ne ha approfittato per compiere l’omicidio

• Gli ormai famosi farmaci per il diabete che vengono usati anche per dimagrire potranno essere somministrati per via orale: le pillole sostituiranno le iniezioni

• La Cina si prepara a lanciare nello spazio tre suoi astronauti

• L’altra notte l’aviazione americana è tornata a bombardare le basi Houthi in Sudan: l’operazione sarebbe costata almeno 74 morti

• Il Regno Unito ha varato una severa legislazione per impedire gli abusi sessuali sui minori, ma ha anche introdotto la clausola chiamata subito “Romeo e Giulietta” per consentire gli approcci tra giovanissimi consenzienti, che abbiano compiuto 13 anni

• In Giappone un autista d’autobus che aveva sottratto all’incasso 1000 yen (6 euro) è stato condannato a pagarne 12 milioni (73 mila euro) con la propria liquidazione

• L’Università di Messina non conferirà la laurea honoris causa a Marracash: i testi del rapper siciliano contengono frasi «sessiste»

• A Bari la moglie di un consigliere dem ha modificato il titolo universitario per vincere un concorso. Ha ottenuto il posto ma è stata scoperta

• Il governo ha commissariato per infiltrazioni criminali quattro comuni, tra i quali Caserta. Il capoluogo era amministrato dal centrosinistra

• Fiorello è sotto inchiesta per diffamazione: lo showman è stato denunciato per aver preso di mira la giunta Toti in Liguria con argomenti che sono risultati infondati

• A Montebelluna un ragazzo è stato picchiato da un compagno sotto gli occhi di altri 15 perché aveva denunciato un episodio di bullismo

• Le giocatrici della Juventus hanno vinto il campionato di serie A di calcio femminile

• Matt Damon, nella pausa delle riprese di un film, ha trascorso qualche ora in barca a Favignana



Titoli

Corriere della Sera: Ultimatum di Trump a Mosca e Kiev

la Repubblica: Ucraina, ultimatum di Trump

La Stampa: «Dazi, tratteremo con l’Ue»

Il Sole 24 Ore: Wall Street, nei giorni caldi della crisi / il 74% dei volumi gestito da robot trader

Avvenire: Notte senza tregua

Il Messaggero: Trump a Roma, vertice a giugno

Il Giornale: Dazi, l’ora del dialogo

Qn: Il vice di Trump a Roma / «Sì al dialogo sui dazi»

Il Fatto: Armi, gas, Cina e affari: / i baci di Meloni a Trump

Libero: Triplo travaso di bile

La Verità: I rosiconi

Il Mattino: A giugno il vertice con Trump

il Quotidiano del Sud: Usa-Italia, c’è un patto d’azione

il manifesto: La comanda

Domani: Butti: «Con gli eventi io non c’entro» / Ma una mail della moglie lo inguaia