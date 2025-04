Imprenditore edile cade dal ponteggio di un palazzo e muore

19/04/2025 08:31:00

Ancora una tragedia sul lavoro in Sicilia. Nunzio Mazzone, 65 anni, titolare di un’impresa edile, ha perso la vita ieri dopo essere precipitato da un ponteggio durante lavori di ristrutturazione in una palazzina a due piani in contrada Petraro, alle porte di Scordia, in provincia di Catania.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di circa sei metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Scordia, mentre l’area del cantiere è stata posta sotto sequestro. Gli ispettori del servizio di prevenzione dell’Asp di Catania, insieme al medico legale, hanno effettuato i primi rilievi per accertare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’incidente.

La comunità di Scordia è sotto shock. Il sindaco Francesco Barchitta ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione con un post sui social: “La tragedia del nostro caro concittadino Nunzio Mazzone avvolge la nostra comunità nel dolore. Da tutti definito come persona buona, rispettosa e grande amico. Dio l’accolga tra le sue braccia”.

Nunzio Mazzone era molto conosciuto in zona, dove da anni gestiva l’azienda edile di famiglia insieme al fratello. La sua morte lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma in tutta la cittadinanza.