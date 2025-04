Petrosino, il Cimitero resta chiuso per le festività. Il Comune alla "Maratona dei Sindaci"

19/04/2025 13:00:00

Il Cimitero comunale di Petrosino sarà chiuso nelle giornate di festa. L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che il Cimitero resterà chiuso al pubblico nei seguenti giorni: Lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo); Venerdì 25 aprile (Anniversario della Liberazione); Giovedì 1° maggio (Festa dei Lavoratori)

Nonostante la chiusura, sarà garantita la reperibilità per eventuali emergenze, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e alle situazioni più delicate.

La decisione è stata presa nell’ottica di una migliore gestione delle risorse comunali, anche alla luce della ridotta affluenza che solitamente si registra durante queste festività. Per urgenze, i cittadini potranno fare riferimento al consueto contatto del servizio di custodia.

*****

Il comune partecipa alla "Maratona dei Sindaci" - Il consigliere comunale di Petrosino, Gian Paolo De Vita, ha partecipato ieri, su delega del Sindaco Giacomo Anastasi alla Maratona dei Sindaci, l’importante appuntamento promosso dalla Protezione Civile regionale a Catania, che ha visto la partecipazione di centinaia di sindaci e amministratori locali provenienti da tutta la Sicilia, insieme ai vertici del Dipartimento regionale e nazionale della Protezione Civile.

Nel corso della manifestazione, l’amministrazione comunale di Petrosino, ha ricevuto un attestato di riconoscimento da parte del Dipartimento regionale della Protezione Civile per le azioni messe in campo sul territorio comunale in materia di prevenzione e gestione del rischio.

Durante il suo intervento, De Vita ha illustrato le principali attività già realizzate dal Comune di Petrosino, sottolineando come sia attualmente in fase di definizione il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, frutto di un lavoro condiviso e attento alle specificità del territorio.

Tra gli interventi già effettuati e in corso di realizzazione, il consigliere ha ricordato: l’acquisto di un autobotte grazie a un contributo della Regione Siciliana, fondamentale per le attività di emergenza idrica; l'avvio dei lavori per il ripristino della condotta idrica danneggiata a seguito delle forti mareggiate che hanno interessato la zona di Torrazza alcuninmesi fa; l’impegno del Dipartimento regionale di Protezione Civile nel finanziare un impianto di denitrificazione, destinato a migliorare la qualità dell’acqua potabile e a garantire maggiore sicurezza sanitaria alla popolazione.

“La partecipazione a questo evento – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi – è un’occasione preziosa per condividere esperienze, buone pratiche e rafforzare la rete tra istituzioni locali e strutture di protezione civile. Il riconoscimento ricevuto oggi è un incoraggiamento a proseguire nel percorso avviato, con l’obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza e resilienza alla nostra comunità”.