“ENCELADO l’eterno grande Fuoco siciliano”, il nuovo libro del marsalese Giovanni Teresi

Apprezzamento per l’anteprima della presentazione del libro “ENCELADO l’eterno grande Fuoco siciliano” di Giovanni Teresi in Rai Cultura. Il libro (ediz. GEDI Gruppo Editoriale S.p.a) descrive l'elegante, il bello, il fatato, il fantastico, il sublime che sono le emozioni in cui si diletta l'immaginazione; la lotta tra bene e male.

Queste ed altre sono le immagini affrontate nella letteratura classica e ribadite nel testo dall'autore Giovanni Teresi. L’autore afferma che per migliorare il gusto, la mente dovrebbe essere preparata ad una lettura delle finzioni della Grecia e di Roma. Nel testo, ai miti, alle favole sono state fornite delle osservazioni; mentre sono stati

selezionati degli estratti poetici che mostrano come la mitologia si mescola alla poesia.

Per quel che concerne la Mitologia Greca, in Sicilia è stato affrontato il mito del gigante Encelado; uno dei Giganti, figli della Terra secondo la mitologia greca; nella gigantomachia fu colpito con il fulmine da Zeus e sotterrato sotto il Monte Ossa; secondo un'altra versione, fu vinto da Atena che gli gettò addosso l'Etna, sotto il quale giace.