 Sicilia, confermata anche per il 2025 la misura "Straccia-bollo"

21/04/2025 20:00:00

Anche per il 2025 resta attiva l'iniziativa "Straccia-bollo" promossa dalla Regione Siciliana, che consente ai cittadini residenti nell’isola di regolarizzare la tassa automobilistica regionale non pagata, senza dover sostenere interessi o sanzioni.

Per evitare che i bolli scaduti vadano in prescrizione dopo tre anni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) non sospenderà le attività e le procedure legate al recupero delle somme non versate.

Per beneficiare della misura, è necessario effettuare il pagamento esclusivamente presso i punti ACI o gli sportelli convenzionati entro il 30 aprile 2025. Solo rispettando questa modalità e scadenza si potrà usufruire del saldo agevolato.

L'ACI provvederà a trasmettere settimanalmente al Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito i flussi relativi ai pagamenti ricevuti. Quest’ultimo, a sua volta, informerà Ader per procedere con la cancellazione delle somme non dovute, come previsto dalla misura.

L’agevolazione si applica ai bolli auto scaduti e non pagati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità regionale 2025-2027.