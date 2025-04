Screening Asp di Trapani: "rimane il mistero sui ritardi nella consegna dei referti"

23/04/2025 10:41:00

A proposito degli screening mammografici e del colon-retto. Ho letto con attenzione il comunicato dell’Asp del 18 aprile che vorrebbe essere una risposta alle critiche ricevute per il ritardo nella consegna dei referti. Dal comunicato si evince che le pazienti con mammografia positiva, sono stati avvisati e presi in carico nel loro ulteriore iter diagnostico e terapeutico, subito. Purtroppo non si parla dei tempi d’attesa delle donne con referti negativi, che sono il maggior numero e che fin quando non li ricevono, non sapendo dell’esito, stanno almeno in apprensione e rischiano di perdere la già poca fiducia negli screening.

Nella descrizione burocratese del comunicato viene affermato che “da fine gennaio 2025 non solo la refertazione ma anche l’invio degli esiti avviene quasi in tempi reali”. Questo conferma che prima i tempi erano lunghi o molto lunghi, e che solo da qualche mese vengono inviati in tempi “quasi” reali. Poiché, “il quasi” e’ molto soggettivo si deduce che purtroppo ancora oggi, i referti negativi, vengono inviati in ritardo, che forse sarà un po’ meno rispetto a prima. Quindi la preoccupazione di tante donne era e rimane legittima. Per quanto riguarda lo screening del colon retto nel comunicato si parla solo dei referti positivi, e che anche questi pazienti vengono avvertiti e presi in carico, subito.

Non si parla per niente di quelli negativi, quindi se ne deduce che anche questi vengono inviati con ritardo più o meno notevole. Ho fatto bene da “ da medico”, che mi sono sempre battuto per migliorare la nostra sanità, a sollevare il problema. L’Asp ha precisato alcuni aspetti, ma non ha chiarito del perché del ritardo, che è inaccettabile e incomprensibile. Del resto se i medici refertano subito i vari esami non si capisce perché quelli negativi vengono inviati con tanto ritardo. Mistero dell’ASP di Trapani. In un paese normale non succederebbe e qualcuno sarebbe già intervenuto. Spero che non sia un modus operandi di tutta la Sicilia, sarebbe ancora peggio, e essendo una pratica scorretta, speriamo possa essere aggiustata al più presto.

Dott. Alberto Di Girolamo