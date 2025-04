RAEE, la Sicilia tra le prime sei regioni in Italia. A Trapani raccolte 2200 tonnellate

24/04/2025 14:00:00

Con oltre 2.200 tonnellate di rifiuti elettronici raccolti, la provincia di Trapani contribuisce in modo significativo al posizionamento della Sicilia al sesto posto in Italia per la raccolta di RAEE domestici (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). A dirlo sono i dati diffusi da Erion WEEE, il consorzio nazionale leader nella gestione dei RAEE, che nel solo 2024 ha trattato oltre 16.700 tonnellate sull’isola – l’equivalente del peso di 46 Airbus A380.

Il corretto trattamento di questi rifiuti ha evitato l’emissione di 138.750 tonnellate di CO₂, un beneficio ambientale paragonabile a quello di un bosco di 139 chilometri quadrati, e ha permesso di risparmiare oltre 24,7 milioni di kWh di energia elettrica – quanto basta per alimentare i consumi annui di una città come Biancavilla.

A trainare la classifica siciliana è Catania con oltre 4.700 tonnellate di RAEE raccolti, seguita da Palermo (3.500), Messina (quasi 3.100), Trapani e infine Caltanissetta, fanalino di coda con sole 353 tonnellate.