Regione Siciliana: novità su eolico offshore, scuola, investimenti e uffici europei

25/04/2025 15:30:00

La Regione Siciliana ha annunciato una serie di iniziative che toccano diversi ambiti: dall’energia eolica offshore alla scuola, passando per il rilancio degli uffici di rappresentanza a Bruxelles e la creazione di una task force per attrarre nuovi investimenti.

Eolico offshore: le Regioni tornano protagoniste

Le Regioni costiere, Sicilia compresa, potranno ora esprimere un parere preventivo nell’iter autorizzativo per la realizzazione di impianti eolici marini. È quanto previsto dal nuovo decreto approvato in via definitiva dal Senato. Il provvedimento corregge quanto stabilito dal precedente decreto legislativo 190/2024 che escludeva le Regioni dalla consultazione. La modifica arriva anche a seguito di un ricorso alla Corte Costituzionale presentato dalla Regione Siciliana, che aveva contestato l’esclusione in quanto lesiva delle competenze regionali, in particolare in materia di pesca e gestione delle risorse ittiche.

Scuola: 3,5 milioni per nuove aule immersive

Nuovi fondi per la didattica innovativa. L’assessorato all’Istruzione ha stanziato ulteriori 3,5 milioni di euro per realizzare aule immersive nelle scuole del primo ciclo (elementari e medie) della Sicilia. Il contributo massimo per ciascun progetto sarà di 55 mila euro, comprensivi anche di attività da svolgere in orario extrascolastico. Potranno partecipare anche scuole già beneficiarie di fondi precedenti, purché il progetto riguardi un altro plesso in un Comune diverso. La misura si aggiunge a precedenti interventi che hanno già coinvolto 127 istituti scolastici con un investimento complessivo di 6,8 milioni di euro.

Bruxelles: potenziamento dell’Ufficio di rappresentanza

La giunta regionale ha approvato il rafforzamento dell’Ufficio di rappresentanza della Regione Siciliana a Bruxelles. L’obiettivo è migliorare il monitoraggio delle politiche europee e la promozione degli interessi regionali. Prevista l’assunzione di due funzionari regionali e l’ingresso di almeno cinque stagisti. L’Ufficio, che fa capo al Dipartimento Affari extraregionali, avrà anche il compito di supportare le attività istituzionali di rappresentanti regionali e promuovere iniziative di formazione sulla progettazione europea.

Investimenti: nasce la task force per attrarre imprese

Via libera anche alla costituzione di una task force per attrarre investimenti e facilitare l’insediamento di nuove imprese in Sicilia. La struttura, prevista dalla legge di Stabilità, sarà composta da cinque esperti con competenze economico-giuridiche. Opererà sulla base di un programma annuale e fornirà assistenza tecnica agli investitori, promuovendo al contempo le misure di sostegno disponibili. Accanto alla task force sarà attivato anche un comitato scientifico di venti membri, a titolo gratuito, composto da esperti e rappresentanti di associazioni imprenditoriali e sindacali.