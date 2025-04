Calcio Femminile: apoteosi per  la Virtus Marsala promossa in serie C

30/04/2025 07:00:00

Al triplice fischio del Sig. Francesco Pio Di Matteo scatta la festa per la Virtus Femminile Marsala che approda, dopo diversi tentativi, nel Campionato di serie C. Una stagione condotta dal primo all'ultimo impegno che ha dimostrato, ogni giorno di più, la bontà di un progetto che ha radici lontane ed una qualità certificata nella sua allenatrice, Valeria Anteri. Una donna innamorata di questo sport che ha giocato sin nella massima categoria possibile da cui ha tratto quelle linee guida che oggi la rendono una delle migliori Coach in ambito regionale, se non oltre. Una società composta da tante importanti collaborazioni che hanno profuso un grande impegno personale al solo scopo di riportare il nome Marsala in categorie più importanti. Un vero e proprio fiore all'occhiello impegnato nello sviluppo di un grande settore giovanile, vero motore di questa splendida realtà. Oggi più che mai bisogna che il tessuto sociale ed economico della Città sostenga la Virtus Femminile Marsala perchè i palcoscenici a cui può arrivare potranno portare tanta positività ad un territorio che ha bisogno di eccellenze sportive come questa per trainare la propria economia.

Il match che ha registrato l'approdo in serie C è stato giocato in trasferta allo Stadio Comunale di Valderice contro il Trapani Calcio Femminile, un match in cui la Virtus Femminile Marsala si è imposta per 0-6 grazie alle reti di Giulia Caporelli, Claudia Bannino ed alle doppiette di Cristina Termine e Claudia Musumeci. Un'ottima Sara Barbara ha blindato la propria porta registrando l'ennesimo cleen-sheet. Una domenica da sogno che chiude una stagione da incorniciare per la squadra agli ordini di Coach Valeria Anteri che addirittura con una giornata di anticipo si stringe ancora incredula alle sue ragazze per festeggiare il "doblete" tra il suono degli stappi di spumante e delle trombette dello stadio comunale di Valderice. Coppa Italia e Promozione in Serie C sono infatti gli obiettivi centrati dalle marsalesi quest’anno come nella gloriosa stagione sportiva 2008/2009 che per la prima volta promosse la società alla categoria nazionale. I festeggiamenti proseguiranno al Municipale “Nino Lombardo Angotta” Domenica 4 maggio per la 5º ed ultima giornata di Campionato programmata alle ore 16:00 contro la formazione del CUS Palermo, una gara ininfluente ai fini della classifica ma una speciale occasione per celebrare le campionesse lilybetane che calorosamente invitano la comunità locale ad unirsi numerosa.

Tabellino: Trapani Calcio Femminile - Virtus Femminile Marsala 0-6

Marcatrici: pt 16' Caporelli, 27' Termine; st 2' Termine, 25' Musumeci, 28' Musumeci, 47' Bannino.

Trapani Calcio Femminile: Liuzza (P), Urso (Ruggirello 13’ st), Tiziano (Palma 1’ st), Bellomo, Genovese, Piazza, Impiccichè (Enea 1’ st), Provenzano (VC), Nobile (Cammareri 16’ st), Catania (C), Carbonari (Bircau 28’ st). A disposizione: Angelo (P), De Blasi, Altese. Allenatore: Antonino Catania.

Virtus Femminile Marsala: Barbara (P), Agozzino, Bahloul (Agate 23’ st), Bannino, Caporelli (Musumeci 23’ st), Di Napoli, Pisciotta (VC), Termine (C), Sciacca, Guzzo (Tardino 39’ st), Pipitone B. A disposizione: Giacalone (P), Manuguerra, Alcamo. Allenatrice: Valeria Anteri.

Arbitro: Francesco Pio Di Matteo.

Campo da gioco: “Misericordia” di Valderice

Credits: foto di Le Foto di Bea.