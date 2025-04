Formazione professionale: il Comune di Marsala non delibera e blocca la retribuzione di un operatore

30/04/2025 06:00:00

In Sicilia, la Regione ha avviato un importante progetto rivolto agli operatori della formazione professionale over 64: un percorso di accompagnamento alla pensione che unisce formazione, attività socialmente utili e un sostegno economico mensile. Un progetto virtuoso, che però rischia di incepparsi a Marsala, dove la burocrazia comunale sembra rallentare i tempi, con conseguenze pesanti per chi vi ha aderito, come il signor De Marco.

De Marco denuncia il ritardo del Comune nell'adesione al progetto

Franco De Marco, che è un cittadino marsalese, è un operatore della formazione professionale siciliana prossimo alla pensione. Partecipando al progetto della Regione, approvato e finanziato tramite una convenzione siglata il 20 settembre 2022 tra il Dipartimento Regionale della Formazione Professionale e il Formez PA​. De Marco ha completato i primi due mesi di formazione online a fine dicembre 2024. Da gennaio 2025, avrebbe dovuto iniziare il tirocinio "on the job" di otto mesi presso una struttura pubblica, come previsto dal progetto. Il Comune di Marsala, individuato come struttura ospitante, avrebbe dovuto semplicemente deliberare l'approvazione della convenzione e formalizzare l'accoglienza. Tuttavia, la pratica è rimasta ferma negli uffici, come lamentato dallo stesso De Marco nella sua lettera inviata alla nostra redazione.

Un progetto chiaro e già finanziato

Il progetto "Intervento di assessment e riqualificazione, attraverso l’accompagnamento e/o la ricollocazione, del personale iscritto all'Albo regionale dei formatori" è pienamente finanziato​. Non comporta alcun costo per i Comuni ospitanti: il Formez PA copre sia l'indennità mensile di mille euro per i partecipanti sia le assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile​. Un'adesione semplice, dunque, e senza oneri, come già dimostrato dal Comune di Trapani, che ha approvato la convenzione il 7 febbraio 2025​. Eppure a Marsala l'iter si è inspiegabilmente bloccato.

Il rischio concreto: mesi senza stipendio

Per aderire al progetto, De Marco ha dovuto dimettersi dai corsi di formazione dove era precedentemente impiegato, perdendo di fatto ogni altra fonte di reddito. Dopo aver ricevuto il compenso per i primi due mesi di formazione teorica, ora rischia di restare senza i successivi otto mesi di indennità, semplicemente perché il Comune di Marsala non ha formalizzato la delibera di accoglienza. "Se il Comune non vuole aderire, che lo dica chiaramente" scrive De Marco, "il Formez cercherà un altro Ente ospitante. Ma questa situazione è inaccettabile".

Il sindaco Grillo promette un intervento

Poco prima di Pasqua, una novità: durante la tradizionale cerimonia degli auguri della Domenica delle Palme, il Sindaco Massimo Grillo ha comunicato al signor De Marco di non essere a conoscenza della situazione e ha promesso che se ne sarebbe occupato personalmente. Una rassicurazione importante, ma che arriva dopo mesi di immobilismo e solo grazie alla tenacia di De Marco, costretto a recarsi personalmente in Comune più volte per sollecitare una risposta.

La buona pratica di Trapani

Il Comune di Trapani ha agito rapidamente: la giunta guidata dal Sindaco Giacomo Tranchida ha approvato la convenzione, con una delibera chiara che specifica come il progetto sia un'opportunità senza oneri economici per l'ente​. L’accoglienza dei partecipanti, infatti, permette di valorizzare figure professionali esperte, rafforzare i servizi alla cittadinanza e offrire un esempio virtuoso di gestione del personale senior.

Una questione di dignità

La vicenda del signor De Marco non è solo un problema burocratico, ma una questione di rispetto per i lavoratori che hanno dedicato decenni al servizio della formazione pubblica in Sicilia. Il progetto della Regione rappresenta una possibilità concreta di accompagnare dignitosamente alla pensione questi professionisti. Ora tocca al Comune di Marsala approvare senza ulteriori ritardi una semplice delibera che vale molto più di un atto amministrativo: vale la dignità di una carriera intera.