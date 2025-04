Ryanair, le nuove regole per l’imbarco: quando scattano e cosa cambia

30/04/2025 21:05:00

Ryanair ha deciso di posticipare a novembre 2025 il passaggio obbligato alle carte di imbarco digitali. La novità, inizialmente prevista per maggio, scatterà ufficialmente il 3 novembre 2025, in concomitanza con l’avvio dell’operativo invernale. L

a compagnia irlandese spiega che la scelta di rinviare l’entrata in vigore è stata presa per dare ai passeggeri più tempo per abituarsi alla nuova procedura. Dal 3 novembre 2025, i passeggeri Ryanair non dovranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma utilizzeranno esclusivamente la carta digitale generata sull’app “myRyanair” al momento del check-in.

Attualmente quasi l’80% dei 200 milioni di passeggeri annui della compagnia utilizza già le carte d’imbarco digitali. Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale di Ryanair, il passaggio completo al digitale permetterà di eliminare quasi tutte le commissioni per il check-in in aeroporto, dal momento che tutti i passeggeri effettueranno il check-in online o tramite app.

In più, l’iniziativa contribuirà a ridurre l’impatto ambientale, risparmiando oltre 300 tonnellate di rifiuti cartacei ogni anno. L’utilizzo dell’app myRyanair non solo favorisce la sostenibilità ambientale, ma offre anche ai passeggeri strumenti utili per migliorare la loro esperienza di viaggio, specialmente in caso di disservizi o ritardi.