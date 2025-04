  Nuova gara per la gestione del Cpr di Trapani Milo: bando da oltre 21 milioni di euro

30/04/2025 12:15:00

La Prefettura di Trapani ha avviato ufficialmente una nuova gara per l’affidamento della gestione e del funzionamento del Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Trapani-Milo. L'attuale contratto, infatti, scadrà il 30 settembre 2025 e si è reso necessario predisporre una nuova procedura per garantire la continuità del servizio.

Si tratta di una gara europea a procedura aperta, basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il centro di Trapani-Milo ha una capienza teorica massima di 204 posti e il contratto avrà una durata iniziale di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di proroga e di modifica contrattuale, è pari a circa 21,8 milioni di euro.

Le principali condizioni della gara

Il prezzo a base d’asta è stato fissato in:

46,60 euro pro capite pro die (IVA esclusa) per i servizi di gestione,

173 euro per la fornitura di ciascun kit di accoglienza,

2,50 euro pro die per il "pocket money" destinato ai trattenuti,

5 euro per la fornitura una tantum della tessera telefonica,

500 euro per i farmaci e le prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Sono previsti inoltre oneri per la sicurezza (2.526 euro) che non saranno soggetti a ribasso.

I requisiti richiesti

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno dimostrare:

Requisiti di idoneità professionale specifici,

Adeguata capacità economica e finanziaria (un fatturato globale negli ultimi tre anni pari almeno al 100% del valore massimo annuale stimato),

Capacità tecnica e professionale comprovata da servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni.

La gestione sarà affidata anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Centrale di committenza

La Prefettura di Trapani si avvarrà della collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani come centrale di committenza per l’espletamento della gara, in ottemperanza alle norme che impongono il ricorso a stazioni appaltanti qualificate.

Il bando e tutta la documentazione saranno pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale del Libero Consorzio di Trapani e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Prefettura.

Il Cpr di Trapani Milo è attualmente al centro di molte polemiche. Diversi rapporti di osservatori indipendenti hanno denunciato in queste ultime settimane le rivolte delle persone lì trattenute, per le cattive condizioni in cui vivono. La Cgil ha anche parlato di "persone allo stremo". Qui un articolo di Tp24.