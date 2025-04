Scrive Bilardello, vice Sindaco di Mazara, sul suo balletto inopportuno con Foggia

30/04/2025 08:44:00

Mi sento in dovere di intervenire per chiarire quanto accaduto in seguito alla diffusione, da parte di alcune testate giornalistiche, di un video registrato in un momento di incontrollata leggerezza.

Il video, realizzato con spontaneità e senza alcuna intenzione irrispettosa, era stato da me rimosso in tempi brevissimi, prima ancora che venissero sollevate critiche. Una volta compreso che il tono festoso potesse risultare inopportuno di fronte al dolore della famiglia — alla quale rivolgo le mie scuse più sincere — e di un’intera collettività per la tragica perdita del giovane Leonardo Titone, ho ritenuto doveroso fare un passo indietro in silenzio, senza necessità di richiami esterni.

Trovo sinceramente poco rispettoso che, nonostante la rimozione volontaria del video, alcuni organi di stampa abbiano scelto ugualmente di rilanciarlo, decontestualizzandolo, alimentando così polemiche ingiustificate e dolorose.

Ritengo che, soprattutto in momenti così drammatici, ognuno debba assumersi la responsabilità del proprio ruolo pubblico.

Io stesso mi scuso per l’ingenuità di quel gesto, frutto di una superficialità non certo voluta. Ma al tempo stesso rivendico la correttezza del mio comportamento successivo, improntato al massimo rispetto.

Informare significa anche saper scegliere cosa non pubblicare, quando il contesto lo richiede. Strumentalizzare il lutto di una città per finalità chiaramente politiche rappresenta una deriva grave e inaccettabile.

Il rispetto per il dolore altrui non si misura con i titoli a effetto, ma con gesti concreti e discreti.

In questo spirito ho agito, e in questo spirito intendo continuare.

Vito Bilardello

E' proprio la spontaneità che lo frega. Perchè non pensa. Il vice sindaco di Mazara poteva limitarsi a chiedere semplicemente scusa. Bastava solo fermarsi a questa frase: "Ritengo che, soprattutto in momenti così drammatici, ognuno debba assumersi la responsabilità del proprio ruolo pubblico". E invece proprio non ce la fa (non ce la fanno), ma deve dare lezione di giornalismo, proprio per fuggire alla sua, di responsabilità. Tra l'altro, il video del balletto con il suo nuovo compare politico è sgradevole di suo, non solo per la concomitanza dei tragici fatti di Mazara ma perchè proprio non si capisce cosa ci sia da festeggiare in maniera così sgraziata ed eccessiva rispetto all'elezione in consiglio provinciale. Ognuno, evidentemente, nella vita ha i suoi obiettivi, il suo stile, i suoi sigari. (Di Girolamo).