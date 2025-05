Inizia la stagione balneare, le regole a Mazara e dintorni

01/05/2025 22:00:00

Inizia ufficialmente la stagione balneare lungo le coste della provincia di Trapani. A stabilirlo è l’Ordinanza n. 14/2025 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, che disciplina le attività in mare e sulle spiagge dei Comuni di Mazara, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano.

Dal primo maggio fino al 31 ottobre, sarà consentita la balneazione nei tratti di costa idonei, mentre dal 17 maggio al 21 settembre sarà obbligatorio garantire il servizio di salvamento, attivo ogni giorno dalle 9 alle 19. Gli stabilimenti balneari sono tenuti a garantirlo per l’intero periodo di apertura, mentre i Comuni dovranno predisporlo per almeno 60 giorni nelle spiagge libere.

Ogni postazione di salvataggio dovrà essere dotata di pattino, salvagente, torretta, bandiere di segnalazione (verde, gialla, rossa) e locale di primo soccorso. I bagnini, riconoscibili dalla divisa rossa, dovranno essere abilitati anche all’uso del defibrillatore (DAE).

Molti i divieti imposti: è vietata la balneazione in prossimità dei porti, delle foci dei fiumi, di scarichi fognari e nei corridoi di lancio per le imbarcazioni. Non si può occupare la battigia entro i 5 metri dalla riva, né utilizzare veicoli a motore, fare campeggio o far volare droni senza autorizzazione. Anche la pesca è vietata laddove possa rappresentare un pericolo per i bagnanti.

Per quanto riguarda la navigazione da diporto, le barche dovranno mantenere una distanza minima di 300 metri dalla riva nelle zone balneabili e utilizzare i corridoi di accesso solo perpendicolarmente alla costa. Norme specifiche regolano anche attività come windsurf, kitesurf, sci nautico, banana boat e paracadutismo ascensionale.

Un’attenzione particolare è rivolta alla zona di Capo Feto, dove baie come “Cala Spaghetti” e “Cala Polpi” sono state oggetto di misure specifiche per garantire la coesistenza tra bagnanti e diportisti.

In caso di emergenze in mare, il numero da chiamare è il 1530, attivo 24 ore su 24.

L’ordinanza punta a garantire la sicurezza, la tutela ambientale e una convivenza civile lungo le spiagge del litorale, sempre più frequentate da residenti e turisti. Una guida fondamentale per chi si prepara a vivere l’estate sul mare tra Mazara e dintorni.