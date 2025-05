Radioterapia a Trapani, continua l'iter per l'avvio dei lavori

01/05/2025 14:00:00

Una ulteriore integrazione al progetto esecutivo, richiesta giovedì scorso dal Genio Civile di Trapani, è stata inviata lunedì 28 aprile dal Servizio Gestione tecnica dell’Asp Trapani, diretto da Francesco Costa, ai progettisti incaricati dei lavori di ampliamento dell’Ospedale S. Antonio Abate e della realizzazione del servizio di radioterapia. Nei prossimi giorni si attende l’ulteriore documentazione richiesta su alcuni aspetti strutturali, che sarà ritrasmessa al Genio Civile.

Organismo che è già in possesso, dal luglio 2024, del progetto con la relazione preistruttoria, dal 31 dicembre scorso della delibera Asp che dava il via libera al bando e al disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori e dal 22 gennaio 2025 del rapporto di verifica del progetto esecutivo dei lavori, che certifica la positiva conclusione della verifica da parte dell’organismo di controllo accreditato Conteco Check. L’Ufficio del Genio Civile di Trapani, deve ancora procedere alla conclusione dell’attività istruttoria, propedeutica al rilascio del prescritto parere tecnico sul progetto esecutivo dei lavori, da parte della Commissione regionale Lavori Pubblici dell’Assessorato alle Infrastrutture.

Il progetto per la realizzazione del nuovo padiglione per l’ampliamento dell’attuale edificio ospedaliero, redatto dall’A.S.P. Trapani prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica con quattro elevazioni, di cui una seminterrata, per un importo complessivo di 40 milioni e 723 mila euro.

Il Servizio di Radioterapia dell'ASP Trapani è oggi fornito dall'omonima unità operativa nell'ospedale di Mazara del Vallo.