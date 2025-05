01/05/2025 12:30:00

Un grande orgoglio per la società Canottieri Marsala avere un atleta qualificato ai Campionati Europei 2025. Si tratta di Filippo Noto, il più giovane campione del circolo marsalese, che ci ha abituati a grandi sfide e a grandi vittorie nel corso degli anni. Filippo ha conquistato un posto nella squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei, rivolti alla classe Optimist, che si terranno tra qualche settimana in Turchia. E’ stata una selezione durissima, in cui Filippo ha gareggiato con oltre 500 velisti per le selezioni interregionali, per poi qualificarsi tra i migliori 120 ed infine primeggiare nelle due selezioni di Ravenna e Agropoli. Filippo Noto ha concluso le regate nazionali con un ottimo 7° posto nella classifica assoluta, che gli ha permesso di qualificarsi ai Campionati Europei 2025, portando in alto il nome della città di Marsala e confermando il valore sportivo della Società Canottieri Marsala. Insieme a Filippo Noto, altri sei atleti italiani, che difenderanno i colori azzurri a Cesme, in Turchia, dal 28 maggio al 4 giugno. Ad accompagnare i velisti in questo percorso sarà il tecnico nazionale della Classe Optimist, Marcello Meringolo.