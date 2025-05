02/05/2025 09:24:00

Ecco di cosa parliamo nella puntata di Buongiorno24 del 2 maggio 2025:

Monreale, oggi i funerali dei tre giovani uccisi. Proclamato il lutto cittadino

Si terranno questa mattina, alle 10:30, nella cattedrale di Monreale, i funerali di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nella sparatoria di sabato scorso. A presiedere la funzione sarà l’arcivescovo Gualtiero Isacchi, che invita al silenzio e alla preghiera. Il Comune ha proclamato per oggi il lutto cittadino, facendosi carico delle spese per la cerimonia.

Giustizia, maggio cruciale per Nino Papania

Sarà un mese decisivo, sul fronte giudiziario, per l'ex senatore alcamese Nino Papania. Due appuntamenti importanti lo attendono: il 9 maggio, a Trapani, inizierà il processo per l’operazione antimafia “Eirene”, mentre a fine mese, a Marsala, si aprirà il procedimento che lo vede imputato per corruzione elettorale insieme al suo storico collaboratore Angelo Rocca.

Egadi al voto il 25 e 26 maggio, sfida tra Pagoto e Sammartano

Dopo la sfiducia all'ex sindaco Francesco Forgione, le Isole Egadi torneranno alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino e rinnovare il Consiglio comunale. La sfida vedrà protagonisti l’ex sindaco Giuseppe Pagoto e l’ex consigliere Francesco Sammartano. Si vota domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Intervento di soccorso nella Riserva dello Zingaro: turista spagnola recuperata in elicottero

Operazione congiunta tra Soccorso Alpino e Aeronautica Militare per recuperare una turista spagnola di 63 anni, ferita dopo una brutta caduta nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro. La donna è stata soccorsa tramite verricello e trasportata all’ospedale di Alcamo.

Alcamo, anziana ferita in casa: tensione in centro

Tensione ieri nel centro storico di Alcamo: un’anziana affetta da Alzheimer si è presentata al pronto soccorso ferita, affermando di essere stata aggredita dalla figlia, che soffre di problemi psichiatrici. Necessario l’intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri per entrare nell’abitazione, dove la presunta aggressore è stata trovata in stato confusionale. Entrambe le donne sono state ricoverate.

Trapani, nasce il Comitato “San Liberale”

A Trapani nasce il comitato cittadino “San Liberale”, con l'obiettivo di valorizzare e rivitalizzare l’antica chiesetta omonima, promuovendone l’apertura al pubblico con eventi culturali e iniziative sociali.

Come ogni venerdì, Vittorio Alfieri commenta per noi la foto della settimana.