Ad Alcamo la seconda edizione del Giro in Auto d’Epoca – Inclusione Sociale

02/05/2025 17:45:00

Giro in Auto d’Epoca – Inclusione Sociale

Si terrà domenica 4 maggio, a partire dalle ore 9:00 in Piazza Ciullo, la seconda edizione della manifestazione “Giro in Auto d’Epoca – Inclusione Sociale”, un evento promosso dal coordinamento locale del Fiat 500 Club Italia e da una rete di associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Alcamo.

L’iniziativa, che unisce la passione per le auto storiche ai valori della solidarietà e dell’inclusione, è pensata per offrire una giornata speciale ai ragazzi con disabilità, coinvolgendoli in un’esperienza emozionante tra motori, musica e condivisione.

La manifestazione prevede alle ore 9:00 l’esposizione di auto d’epoca in Piazza Ciullo, cuore del centro storico alcamese, dove istituzioni, volontari e associazioni accoglieranno i ragazzi e le loro famiglie. Alle ore 10:00 è prevista la partenza del giro per le vie del centro, con i partecipanti a bordo delle vetture storiche guidate da appassionati e volontari. La mattinata si concluderà alle ore 12:00 con la consegna di gadget ricordo a tutti i partecipanti.

“L’inclusione non è un gesto, è un modo di esserci” è il messaggio al centro dell’evento, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sul valore dell’integrazione, attraverso una manifestazione aperta, festosa e partecipata.

Tra gli enti promotori figurano diverse realtà associative locali, tra cui Il Golfo, UNPLI, Pro Loco Alcamo, Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo, FIDAS Alcamo, ANGET, Frappé Animazione e il Consorzio SiciliAinMini. A supporto dell’evento anche le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e numerosi partner del mondo del sociale e del volontariato.

Per informazioni è possibile contattare il referente Francesco Bonura al numero 3383107773.