Borghi dei tesori a Balestrate, tra mare e storia, cibo e natura. 

02/05/2025 17:56:00

Conoscere la storia della Sicilia esplorando Balestrate tra una degustazione e una passeggiata immersi nella natura.

Sarà un week end da favola per i Borghi dei tesori nella località marinara che quest’anno si svolgerà il 3 e 4 maggio.

Tour in mare, visite nei campi di mango in fiore e passeggiate storiche nel centro urbano o nella valle di Calatubo, alla scoperta del leggendario castello e della cuba delle rose: tantissime le attività in programma.

Ad accompagnare i visitatori saranno i volontari della cooperativa di comunità Terre delle Balestrate, che in collaborazione con la parrocchia e grazie alla sponsorizzazione dell’azienda Supermercato Quick Sisa è riuscita per il terzo anno consecutivo a garantire la partecipazione al festival promosso dalla fondazione Le vie dei tesori.

Sabato 3 maggio alle 18 la prima giornata si concluderà con un momento di dibattito: alle 18 in Piazza Rettore Evola, dove sarà collocato l’info point dell’organizzazione, si svolgerà un workshop con Slow Food Palermo alla presenza del giornalista Francesco Pensovecchio e dell’imprenditore agricolo Vincenzo Bonomo per discutere di prodotti agroalimentari, cucina e sviluppo turistico. Il dibattito sarà accompagnato da una degustazione di prodotti del territorio e della tradizione.

Sarà possibile giungere a Balestrate anche in bus per visitare la vicina Montelepre. Quattro le esperienze proposte: il museo a cielo aperto della storia di Sicilia, per scoprire le origini del territorio attraverso una comoda passeggiata nel cuore dell’antica borgata marinara. Un’attività adatta ai bambini che riceveranno simpatici gadget. Si potrà inoltre visitare la valle di Calatubo, col Castello e la Cuba delle rose, per poi passare in una storica winery della vallata.

Due invece i luoghi aperti tutto il fine settimana: il primo è la chiesa madre con i suoi incredibili tesori e le opere d’arte tutte da scoprire, il secondo è la mostra dei presepi di Pasqua, un’installazione artistica originale ideata da Maddalena Cottone che ripercorre le scene della Via Crucis e rimanda alla tradizione napoletana degli impagliati, con la presenza anche di eroi e personaggi del nostro tempo.

Per informazioni sulle visite è possibile chiedere su whatsapp al 3331552350.