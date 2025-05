McDonald's apre a Mazara e cerca personale

02/05/2025 08:18:00

McDonald’s sbarca a Mazara del Vallo con un nuovo ristorante e apre le selezioni per assumere personale. Una notizia attesa da tempo.

Dopo Trapani e Castelvetrano, la multinazionale dei fastfood americana apre un nuovo ristorante in provincia, nella città del Satiro.

Per la nuova apertura sono state aperte le selezioni per il personale: cerca addetti e addette alla ristorazione (Crew) , offrendo un contratto flessibile e formazione sul campo.

Le figure selezionate lavoreranno sia in cucina, occupandosi della preparazione dei prodotti, che in sala, per l'accoglienza e l’assistenza ai clienti. Per candidarsi basta consultare la sezione "lavora con noi" sul sito ufficiale di McDonald’s.

Ecco l'annuncio per la selezione del personale pubblicato sul sito McDonald's:



Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.

Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.