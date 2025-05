"Heroes”, la mostra che apre il Trapani Comix&Games 2025

02/05/2025 14:25:00

Dal mito di Ercole a Superman, da Ulisse a Batman: a Trapani arriva “Heroes: dagli antichi miti ai supereroi moderni”, la mostra-evento che dà ufficialmente il via alle attività collaterali del Trapani Comix&Games 2025, in programma dal 23 al 25 maggio. L’inaugurazione è prevista per sabato 3 maggio alle ore 18.00 al Museo d’Arte Contemporanea San Rocco (ingresso da Via Nunzio Nasi 1), dove resterà visitabile fino al 25 maggio.

Curata dal giornalista e fumettista Marco Rizzo e dal collezionista ed esperto di fumetti Matteo Belfiore, l’esposizione propone un viaggio visivo e narrativo tra le figure eroiche della mitologia classica e i grandi protagonisti del fumetto contemporaneo, evidenziando i profondi legami che uniscono i racconti epici dell’antichità alle storie dei supereroi moderni.

Ogni sezione della mostra sarà dedicata a un supereroe accostato al suo “antenato” mitologico: Batman come Ulisse, Superman come Ercole, Capitan America come Ettore. Non mancheranno riferimenti a personaggi come Thanos, Wonder Woman, Medusa, e una sezione speciale dedicata al dio norreno Thor, ponte diretto tra mitologia e Marvel.

In esposizione una ricca collezione privata di opere edite e inedite, con firme italiane e internazionali: Simone Bianchi, Gabriele Dell'Otto, Claudio Castellini, Davide Paratore (autore del manifesto ufficiale), accanto a giganti come Frank Miller, John Romita Jr., Bill Sienkiewicz, John Buscema, Esad Ribić e Alex Maleev. Proprio Maleev e Paratore saranno ospiti speciali nelle giornate del festival.

“Heroes” è organizzata da Nerd Attack in collaborazione con Mad Collectors, con il patrocinio del Comune di Trapani, il supporto del Luglio Musicale Trapanese e del Museo San Rocco, e il contributo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.