Tutto pronto per l'edizione 2025 della sagra di Blufi: ospiti d’eccezione I Badaboom

02/05/2025 15:00:00

È tutto pronto a Blufi per la nona edizione della Sagra del Finocchietto Selvatico, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio 2025. La manifestazione, che si conferma tra le più attese del panorama enogastronomico madonita, animerà il centro storico del borgo con un ricco calendario di eventi, tra degustazioni, spettacoli, escursioni e momenti dedicati alla cultura popolare.

Protagonista assoluto resta il finocchietto selvatico del territorio, appena raccolto nell’ultimo weekend di aprile da tutta la comunità: bambini, adulti e anziani hanno preso parte al tradizionale momento della raccolta, vissuto come un vero e proprio rito collettivo. Il prodotto verrà ora valorizzato in decine di preparazioni culinarie: antipasti, primi piatti, schiacciate, dolci, gelato e persino liquori, spesso abbinati ad altre eccellenze locali come l’olio d’oliva, la ricotta e la pasta artigianale.

Grande attesa anche per gli spettacoli in programma. Il sabato sera salirà sul palco la “Cicciuzzi Band” con il suo “No Borders Tour”, seguita dall’originale show dance Tum Tum Tarantella firmato ASC Production: uno spettacolo innovativo che fonde ritmi folk siciliani a sonorità techno e dance, con dj set, ballerine ed effetti scenici.

Domenica sarà invece il momento del duo comico siciliano I Badaboom, ospiti d’eccezione dell’edizione 2025: alle 18.30 porteranno in scena il loro spettacolo “Piacere, noi siamo I Badaboom”, tra gag, sketch e risate.

Accanto agli spettacoli, ci sarà spazio anche per la Fiera dell’Artigianato e per il Festival dell’editoria del cibo, visitabili dalle 17 sia sabato che domenica lungo Corso Italia e via Risorgimento. In quelle stesse vie sarà possibile gustare il singolare “Aperisagra al finocchietto” e tutte le altre specialità proposte nei due giorni di festa.

Domenica mattina è prevista anche un’escursione al Ponte Romano, a cura di Gebbia G. e Ciben A., un’occasione per scoprire i paesaggi incontaminati che circondano il borgo.

«Ogni anno è una festa sempre più bella e grande – dichiara il presidente della Pro Loco, Andrea Richiusa – un appuntamento che ci dà tanta gioia e voglia di far conoscere il nostro borgo a chi ancora non lo conosce. I turisti rispondono positivamente e già in questi giorni abbiamo ricevuto tantissime richieste. Non vediamo l’ora di accoglierli».

PROGRAMMA COMPLETO



Sabato 10 maggio

16.00: Laboratorio di cultura erboristica tradizionale

17.00: Apertura Fiera dell’Artigianato e Festival dell’editoria del cibo

17.30: Spettacolo folk itinerante “Imachara”

18.30: Animazione e balli di gruppo con “Calismaio and Mary”

19.00: “Aperisagra al finocchietto”

21.30: Concerto “Cicciuzzi – No Borders Tour”

23.00: Tum Tum Tarantella, show dance ASC Production

Domenica 11 maggio

09.30: Escursione al Ponte Romano (info: 339-4871621)

10.30: Tamburinata per le vie della sagra

11.30: Spettacolo folk “Imachara”

12.00: Degustazione “Dall’antipasto al dolce” e dj set Paolo Chiatante

14.30: Liscio in piazza con Michele Gennaro

16.30: Saggio di ballo gruppo “Bailamos”

17.00: Degustazione “Schiacciate blufesi”

17.30: Comedy show “Monsier Barnaba – In valigia”

18.30: Spettacolo cabaret con I Badaboom

19.30: Degustazione prodotti al finocchietto selvatico

20.30: Estrazione lotteria della 9ª edizione della sagra