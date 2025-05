03/05/2025 09:53:00

Domenica 4 maggio alle 16:00, allo Stadio Municipale di Marsala "Nino Lombardo Angotta", la Virtus Femminile Marsala giocherà contro il Cus Palermo l'ultima partita di questa eccezionale stagione culminata, con una giornata di anticipo, con la promozione in serie C nazionale. Sarà una giornata di festa che al 90° il sodalizio lilibetano, insieme a tutti i tifosi presenti, vorrà festeggiare per come si deve.

Un occasione per stare vicini a questo splendido Team magistralmente condotto da Coach Valeria Anteri, una bella giornata di festa molto attesa che il tifo lilibetano non mancherà di onorare con la sua presenza. #TuttiAlloStadio