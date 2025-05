Marsala, i turisti tedeschi e i pannelli informativi assenti

03/05/2025 09:00:00

Abitando a due passi dall'area archeologica di San Girolamo, m' è capitato di notare una coppia di turisti con il cane sostare per due mattine consecutive, l'8 e il 9 marzo scorsi, sul sedile antistante l'articolo de Il Vomere affisso sul vetro di recinzione di quell'area.

Incuriosito, mi sono avvicinato e scambiando in tedesco qualche convenevole, ho appreso che il marito era intento a leggere e tradurre con il cellulare il testo dell' articolo. Non essendoci alcun cartello o pannello leggibile che descrivesse il sito ai visitatori, il turista si è soffermato davanti all'articolo in cui ho descritto l' iter burocratico che, iniziato per un cantiere di edilizia scolastica nel 1971, si è concluso con l' inaugurazione, nel dicembre del 2007, dell'area archeologica nel cuore del centro storico. L'articolo de “Il Vomere” è interessante perchè illustra con adeguata documentazione la perdita della Chiesa di San Girolamo contenete lo stendardo con il Crocifisso della Battaglia di Lepanto del 1571 e la trasformazione del monastero agostiniano di clausura fino all' attuale assetto di scuola dell' infanzia ed elementare.

Da notare la esposizione, nel piano sottostante, di uno dei pannelli non più leggibili, utili soltanto a mostrare abbandono e incuria di un sito archeologico della gloriosa Lilibeo punica e romana.



Elio Piazza