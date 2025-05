Mazara, l'8 giugno l'elezione del Consigliere comunale straniero aggiunto

04/05/2025 11:00:00

Domenica 8 giugno dalle ore 9 alle ore 20 nel seggio che sarà allestito nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, i circa 1100 cittadini extracomunitari maggiorenni, residenti nella Città di Mazara del Vallo da almeno due anni, sono chiamati ad eleggere il Consigliere comunale straniero aggiunto, che dovrà risultare residente a Mazara del Vallo da almeno 4 anni.

Le singole richieste di candidature dovranno essere corredate da almeno 50 firme di sottoscrittori, autenticate con le stesse modalità espresse dalla vigente normativa sull'elezione dei Consiglieri Comunali, sui moduli predisposti dall'Ufficio del Segretario Generale almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle richieste di candidature, e presentate inderogabilmente dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione, quindi dal 09 maggio 2025 al 14 maggio 2025, nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, fino alle ore 12:00, alla Segreteria del Comune nella persona del Segretario comunale o da un suo sostituto.

Ogni cittadino straniero avente diritto al voto potrà ritirare il proprio certificato elettorale nel giorno e negli orari fissati per la votazione direttamente presso i locali della “Sala La Bruna” del Collegio dei Gesuiti – Piazza Plebiscito.

Ogni cittadino straniero residente può sottoscrivere una sola lista. I candidati non possono firmare la propria candidatura.

La Commissione Elettorale Comunale entro i termini previsti dal regolamento provvederà alla verifica della regolarità della documentazione prodotta.

La lista dei candidati ammessi sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Come noto, la figura del consigliere comunale straniero aggiunto è prevista dallo Statuto comunale e dal Regolamento vigente. Tale figura non è presente in Consiglio comunale dal 2019.

All'assenza di candidature nelle elezioni del 2019 seguì una modifica regolamentare approvata nel 2011, ma nelle ultime elezioni del 2024 il problema è stato rappresentato dalle difficoltà dei candidati sia di raggiungere il numero minimo delle firme sia del sistema di autenticazione. Da qui la necessità di una nuova modifica regolamentare che è stata approvata recentemente dal Consiglio comunale portando da 75 a 50 il numero delle firme necessarie per le candidature, semplificando anche le modalità di autenticazione attuando le stesse modalità già previste per l'elezione dei consiglieri comunali. Recentemente è stato inoltre modificato l'art. 6 del regolamento che consente ora la possibilità di ritiro del certificato elettorale direttamente al seggio.