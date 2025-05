La Pia Opera Pastore di Alcamo devastata dai vandali

05/05/2025 18:00:00

Una serie di gravi atti vandalici hanno colpito la cappella della Pia Opera Pastore, luogo di culto e centro culturale di grande valore storico ad Alcamo. In sei incursioni diverse, ignoti hanno devastato l'interno della cappella: statue spezzate, stazioni della Via Crucis in marmo distrutte e gettate a terra, panche divelte, pietre tombali imbrattate di vernice azzurra, con secchi e rulli lasciati sul posto. Anche i paramenti sacri sono stati strappati e ridotti a brandelli.

A essere colpiti anche importanti dipinti dell’Ottocento: la pala d’altare raffigurante l’Immacolata, opera di Natale Carta, e le pale laterali con San Vincenzo de Paoli e San Francesco di Sales, firmate da Giuseppe Di Giovanni.

La cappella, realizzata in stile neoclassico dall’ingegnere Giovan Battista Palazzotto, fu voluta dal barone Felice Pastore di Rincione, figura di spicco dell’Ottocento siciliano, noto per il suo impegno politico e civile.

Sul caso indagano le forze dell’ordine.