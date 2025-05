5 Maggio: ucciso giovane tifoso, Xi sarà a Mosca, due giorni al Conclave

05/05/2025 06:59:00

E' il 5 Maggio 2025.

Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidani.

• A Bergamo un 19enne ha accoltellato a morte il 26enne Riccardo Claris durante una rissa tra interisti e atalantini

• In un’intervista alla tv russa, Putin ha detto che «la riconciliazione con il popolo ucraino è inevitabile». Secondo Trump «tra Zelensky e Putin c’è un odio tremendo e forse la pace non è possibile»

• Il presidente cinese Xi sarà a Mosca dal 7 al 10 maggio, e assisterà alle celebrazioni del Giorno della Vittoria

• Zelens’kyj ha detto che non aderirà ai tre giorni di tregua annunciati unilateralmente da Putin lunedì, perché non crede nella buona fede dei russi

• Il New York Times ha scritto che gli Usa sposteranno in Ucraina il sistema di difesa aerea Patriot schierato in Israele

• Trump ha ordinato la ricostruzione del famigerato carcere di Alcatraz, e annunciato dazi al 100 per cento sui film stranieri

• Un missile lanciato dagli Houthi ha raggiunto l’aeroporto di Tel Aviv, bucando il sistema di difesa aereo israeliano

I cardinali arrivati a Roma chiudono il periodo di lutto dopo la morte di Papa Francesco, mentre il Conclave si prepara a eleggere il nuovo Pontefice

• Alle elezioni comunali in Trentino l’affluenza è calata. Il sindaco di Trento Franco Ianeselli (centrosinistra) è stato riconfermato. A Bolzano si andrà al ballottaggio (il 18 maggio)

• In Australia ha vinto le presidenziali il premier laburista uscente, Anthony Albanese, premiato per i suoi toni duri contro Trump

• In Romania il primo turno delle presidenziali è stato vinto da Simion, leader di estrema destra, che si è presentato al seggio con Georgescu

• A Settala (Milano) un uomo ha ucciso la moglie, che tre anni fa lo aveva già denunciato per maltrattamenti. È stata la figlia della coppia, 10 anni, a telefonare al 118

• All’esterno di una discoteca di Castelfranco Veneto (Treviso) un ventenne è morto accoltellato in una rissa

• In provincia di Brindisi tre giovani sono morti nella Porsche a noleggio su cui viaggiavano a 250 all’ora, finita contro un albero e subito andata a fuoco

• Un turista americano è rimasto infilzato sulle inferriate che proteggono il Colosseo, gli hanno messo 80 punti

• In provincia di Udine un operaio è morto schiacciato da una balla di carta destinata al macero

• Il ministro Valditara invierà gli ispettori nell’asilo cattolico della provincia di Treviso che ha portato i bambini in gita in moschea

• Fabri Fibra è stato condannato per diffamazione nei confronti di Valerio Scanu, al quale dovrà versare 70 mila euro

• Oscar Piastri ha vinto il Gp di Miami. Solo settime e ottave le Ferrari di Leclerc e Hamilton

• La 35esima giornata di campionato sancisce la retrocessione in B del Monza e la promozione in A del Pisa. In zona Champions vincono Lazio e Roma, pareggiano Bologna e Juventus

• Oggi Sinner debutta (in allenamento) agli Internazionali di Roma dopo il fermo di tre mesi

• Warren Buffett – 94 anni, 168,2 miliardi di dollari di patrimonio personale – ha detto che a fine anno si dimetterà dalla direzione della sua holding finanziaria

• Il cap più ricco di Milano è il 20145 (zona Citylife), quello più ricco di Roma è il 00197 (quartiere Parioli, dove è in corso una diatriba tra i residenti e Sergio Castellitto, accusato di aver fatto sparire alcuni cassonetti della spazzatura che lo infastidivano)

• Sono morti Pierre Audi, regista d’opera libanese naturalizzato francese, l’attrice di teatro Francesca Benedetti, il camorrista ai domiciliari Giuseppe Ciccarelli, lo scultore belga Paul Van Hoeydonck, autore della prima opera d’arte collocata sulla Luna

Titoli

Corriere della Sera: Romania, balzo dell’ultradestra

la Repubblica: Trump: “Pace impossibile”

La Stampa: “Ucraina, la pace è impossibile”

Il Sole 24 Ore: Rincari percepiti / al 10%: scattano / i tagli sui consumi

Il Messaggero: «Kiev, pace forse impossibile»

Il Giornale: «Si odiano troppo» / Trump allontana la pace

Leggo: «Ucraina, pace forse impossibile»

Qn: Putin-Zelensky, troppo odio / «Pace forse impossibile»

Il Fatto: Romania, autogol europeista: / anche il bis premia gli anti-Ue

Libero: Indagine sulla gita in moschea

La Verità: Romania, voto già sotto scacco / la solita scusa: gli hacker russi

Il Mattino: Pace in Ucraina, Trump pessimista

il Quotidiano del Sud: Il tempo del Dio à la carte

Domani: Trump ora non crede più alla pace / «Putin e Zelensky si odiano troppo»

Il Foglio: Superare il trauma Trump