Buongiorno24 del 5 maggio 2025:

Strage di Monreale, fermato anche il secondo responsabile

Si chiama Samuel Acquisto il secondo responsabile della sparatoria di Monreale, costata la vita a tre giovani. Il ragazzo, 18 anni, si è consegnato ai carabinieri ed è accusato di concorso in strage. Le indagini, intanto, proseguono: gli investigatori sospettano ci siano ancora altri complici.

Marsala, duro colpo allo spaccio di droga a Sappusi

Nuovo blitz della Polizia nel quartiere popolare Sappusi a Marsala: arrestato un pluripregiudicato accusato di gestire una fiorente piazza di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Nell’abitazione, usata come centrale dello spaccio, gli agenti hanno sequestrato circa 200 grammi di droga.

Mazara del Vallo, arrestati padre e figlio minorenne: droga e armi in casa

Operazione della Polizia a Mazara: arrestati un uomo e suo figlio di appena 17 anni, accusati di detenzione di droga e di un'arma da fuoco. Secondo gli inquirenti, il minorenne veniva utilizzato dal padre per gestire lo spaccio.

Inchiesta cimitero Trapani, annullata misura cautelare per Mario Pizzurro

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato il provvedimento cautelare nei confronti di Mario Pizzurro, necroforo del Comune di Trapani, coinvolto nell'inchiesta sul malaffare nei servizi cimiteriali.

Marsala, incidente in centro: Jeep si ribalta, nessun ferito grave

Spettacolare incidente stradale ieri a Marsala, nella zona del vecchio Palazzo di Giustizia. Una Jeep Compass, dopo essersi scontrata con una Fiat Panda, si è ribaltata su un fianco. Illesi i conducenti dei mezzi, liberati dai Vigili del Fuoco.

"Il vero scandalo è il silenzio", l'appello del papà di Leonardo Titone

Una settimana dopo la tragica morte del giovane Leonardo Titone, precipitato dal tetto di un’ex distilleria abbandonata a Mazara, il padre Giacomo rivolge un duro appello alla città: "Non dimenticate mio figlio. Il vero scandalo è l’indifferenza e il silenzio davanti a questa tragedia".

Pantelleria e Calatafimi in fiamme, scatta l'allerta incendi nel Trapanese

Il forte vento di scirocco alimenta i primi incendi di stagione a Pantelleria e Calatafimi. Sospetto dolo nell’isola, mentre a Calatafimi il fuoco sarebbe partito da sterpaglie incendiate incautamente. Il sindaco Gruppuso invita i cittadini a denunciare i responsabili.

Provinciali, resa dei conti nel centrodestra trapanese

La sconfitta alle elezioni provinciali apre tensioni e crisi interne ai partiti del centrodestra trapanese, da Forza Italia alla DC. Clima rovente soprattutto in Fratelli d’Italia, dove si cercano responsabili interni della disfatta.

Carenza idrica a Trapani, la crisi finisce in Procura

La crisi idrica di Trapani, ormai nota come “caso Bresciana”, diventa un’indagine penale. La Procura ha prorogato le indagini su una denuncia per interruzione di pubblico servizio presentata da un cittadino nell'estate del 2024. Potrebbe essere la prima di molte altre.

