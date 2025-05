I controlli del ponte dei Primo Maggio in provincia di Trapani. Raffica di denunce e sanzioni

05/05/2025 11:11:00

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Provincia di Trapani - con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo - hanno svolto una serie di servizi straordinari lungo le principali vie di comunicazione per incrementare i controlli alla circolazione stradale e alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, nell’ambito di quanto discusso e delineato in seno al comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.



Nel corso dei controlli sono state denunciate 17 persone.

7 persone, sono state denunciate per guida senza patente; 3 persone, per guida in stato di ebbrezza alcolica; 3 per evasione poiché, ancorché in regime degli arresti domiciliari, non venivano trovate presso le rispettive abitazioni.

2 persone per violazione della misura amministrativa del divieto di accesso nel centro cittadino (“daspo urbano”); un 18enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (sono stati rinvenuti nell’autovettura in uso e sottoposti a sequestro gr. 25 di marijuana e gr. 56 di hashish); un 37enne, di nazionalità straniera, per ricettazione poiché fermato alla guida di un ciclomotore risultato provento di furto; un 30enne, di nazionalità straniera, per violazione dei doveri inerenti alla custodia, poiché fermato alla guida di autovettura già sottoposta in precedenza al fermo amministrativo per pregresse violazioni alla circolazione stradale.

Nel corso dell’attività sono stati anche segnalati alla Prefettura di Trapani 8 giovani, quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di (cocaina, hashish e marijuana) per uso personale. In più sono state elevate 41 contravvenzioni per violazioni al codice della strada;

sottoposte a fermo amministrativo 4 autovetture non in regola con la prevista documentazione.