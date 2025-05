Pesca eccezionale al largo di Cornino: presa una cernia canina di 37 chili

05/05/2025 09:21:00

Una straordinaria impresa di pesca sportiva ha avuto luogo sabato mattina, nelle acque antistanti Cornino, frazione di Custonaci. Protagonisti dell'eccezionale cattura sono stati tre pescatori: Vito Modica, Salvatore Alberti e Andrea Buffa, che sono riusciti ad agganciare e portare a bordo un imponente esemplare di cernia canina (Epinephelus caninus) del peso di ben 37 chilogrammi.

La battuta di pesca si è svolta in acque profonde, in un tratto di mare noto per la sua ricchezza faunistica ma dove un incontro del genere resta comunque un evento più unico che raro. La lotta con il poderoso esemplare è durata diversi minuti e ha richiesto grande esperienza e coordinazione da parte del trio di pescatori.

La cernia canina è una specie rarissima nei nostri mari, sia per la sua scarsa diffusione nel Mediterraneo che per la mole raggiunta in questo caso. Questo predatore bentonico, solitamente presente lungo le coste atlantiche dell’Africa, è infatti segnalato solo occasionalmente nel Canale di Sicilia, e raramente con individui di tali dimensioni.