Tragedia di Misterbianco, oggi i funerali della piccola: la madre resta in carcere

Si terranno oggi, lunedì 5 maggio alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Misterbianco, i funerali della piccola Maria Rosa, la neonata di appena sette mesi tragicamente uccisa. La madre, una donna di 40 anni, accusata di averla lanciata dal terrazzo di casa, resta in carcere: è quanto ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.

Il drammatico episodio risale al 30 aprile scorso, quando la donna avrebbe gettato la figlia nel vuoto dal balcone dell'abitazione situata nel centro storico del paese. L’impatto ha causato ferite gravissime alla bambina, risultate poi fatali. Subito fermata dai carabinieri della tenenza di Misterbianco e della compagnia Fontanarossa, la 40enne ha ammesso le proprie responsabilità.

L'arresto è stato convalidato su richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto procuratore Francesco Augusto Rio. Il giudice ha disposto per la donna la custodia cautelare in carcere, ritenendo fondati i gravi indizi di colpevolezza per omicidio volontario.

Secondo quanto emerso finora, il gesto estremo sarebbe legato a una condizione di profonda fragilità psicologica, aggravata da una depressione post partum che l’avrebbe portata a un progressivo rifiuto della bambina. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire a fondo il contesto familiare e sanitario che ha preceduto la tragedia.