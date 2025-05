Pallamano: l'Handball Erice si aggiudica gara uno dei Play Off Scudetto

05/05/2025 08:00:00

La AC Life Style Handball batte Cassano Magnago e sblocca la serie di semifinale a suo favore. Nella scelta delle straniere, il coach Cristina Cabeza Gutiérrez sceglie di schierare il portiere Daniele Pinto Pereira, lasciando a riposo l’ala destra Alexandra Do Nascimento e il centrale Maxime Struijs. In pieno clima estivo, e con lo scirocco capace di alzare la temperatura fino a quasi 30 gradi, è la partenza di Cassano a sorprendere. Prova fulgida di come le lombarde approccino la gara con la testa libera e senza alcuna pressione. Davanti al pienone del “Pala Cardella”, è un primo tempo di sofferenza per le Arpie, che vivono la sfida come una salita ripida, da percorrere con una bisaccia sulle spalle. Le padrone di casa, infatti, non riescono mai a mettere il naso avanti, rimanendo troppo statiche in difesa e trovando in attacco una sola soluzione efficace, derivante dall’intesa fra Alexandrina Cabral Barosa (sua una serie di assist) e il pivot Marianela Tarbuch (abile in fase realizzativa). Il secondo tempo racconta un’altra partita, con la fisicità e il talento della AC Life Style Handball Erice che prendono il sopravvento (15-12. 38’, 23-16, 46’). La regia di Cabral Barbosa trova sponda anche nella ritrovata vena realizzativa di Laeticia Ateba e dell’ottima Bevelyln Eghianruwa. Finisce con il coach Cristina Cabeza Gutiérrez che ruota tutta la panchina per ridurre il minutaggio e gli sforzi delle “titolarissime”. Sabato prossimo, a Cassano, sarà molto dura, ma le Arpie andranno lì per provare a chiudere la serie.

Marianela Tarbuch (pivot AC Life Style Handball Erice): “Abbiamo faticato molto nel primo tempo, ma credo che nel secondo parziale abbiamo dimostrato la nostra superiorità e meritato la vittoria. I miei gol? Naturale che usufruiamo dell’intelligenza di una giocatrice come Cabral Barbosa, che nei primi trenta minuti ha trovato la soluzione giusta per scardinare la difesa avversaria, cercando proprio me. Sappiamo benissimo come a Cassano sarà difficile ripeterci, ma siamo ottimiste: desideriamo fortemente provare a ottenere subito il pass per la finale”. Questo lo score delle Arpìe: Eghianruwa 6, Tarbuch 7, Losio 2, Cozzi 1, Dalle Crode 1, Pessoa 1, Ateba 6, Cabral Barbosa 5. Di seguito le interviste post partita: