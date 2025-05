 A Poggioreale le reliquie di Sant’Antonio da Padova

05/05/2025 02:00:00



Un evento storico, denso di spiritualità e commozione, ha coinvolto la comunità di Poggioreale: per la prima volta sono arrivate in paese le reliquie di Sant’Antonio da Padova, protettore della città. Un momento di profonda devozione e suggestione religiosa ha caratterizzato l’accoglienza, avvenuta il pomeriggio di venerdì 2 maggio, alla presenza di centinaia di fedeli, molti giunti anche dai comuni della Valle del Belice.

Le reliquie – un mezzo busto dorato contenente la Massa Corporis e un frammento della costola fluttuante del Santo – resteranno esposte nella Cappella di Sant’Antonio fino al 5 maggio. L’iniziativa è stata possibile grazie alla richiesta del parroco don Giovanni Butera e alla collaborazione dell’Associazione Sant’Antonio di Padova di Poggioreale, presieduta da Giuseppe Lombardo.

Il programma religioso, ricco e partecipato, ha incluso messe solenni, una fiaccolata per le vie cittadine, momenti di preghiera e un rosario in dialetto, culminando con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giurdanella.

Durante l’omelia, il Vescovo ha sottolineato l’importanza di essere non solo ammiratori, ma imitatori del Santo: “Sant’Antonio vuole che siamo nel cuore di Dio e che portiamo il Vangelo con amore e umiltà. Solo così possiamo rinascere, come comunità e come individui”. Un messaggio che si è intrecciato anche con il richiamo alla rinascita di Poggioreale Antica, vista come simbolo di speranza per contrastare lo spopolamento. L’intensa tre giorni si concluderà lunedì 5 maggio con la messa presieduta da don Santino Taormina. Dopo Poggioreale, le reliquie proseguiranno il loro pellegrinaggio e il 13 giugno 2025 saranno accolte nella città di Vittoria.