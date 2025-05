Il 9 maggio a Trapani l’inaugurazione dell’opera “Ramificazioni”

05/05/2025 16:08:00

Restituire bellezza, creare legami, generare consapevolezza. Con questi obiettivi prende forma “Ramificazioni”, l’opera collettiva che verrà inaugurata venerdì 9 maggio 2025 alle ore 11.30 nel quartiere Cappuccinelli, nell’ambito del progetto “Patto di comunità: dalla divergenza alla comunità inclusiva”. Un’iniziativa promossa dall’ULEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) di Trapani, diretto da Rosanna Provenzano, in collaborazione con il Consorzio Solidalia SCS onlus e il coordinamento di Maria De Vita.

Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di numerosi attori del territorio: il Comune di Trapani, il Comitato di quartiere Cappuccinelli, la Parrocchia di San Giovanni Battista e l’Istituto Comprensivo “Giangiacomo Ciaccio Montalto”, a cui sarà simbolicamente dedicata l’opera, in memoria del magistrato vittima della mafia.

“Patto di comunità” si fonda su un’idea di giustizia diversa, che non si limita alla punizione, ma promuove riparazione, inclusione e consapevolezza. I destinatari della misura alternativa alla detenzione sono stati protagonisti di un percorso concreto e simbolico: dalla cura degli spazi pubblici del quartiere alla partecipazione a laboratori artistici e di arte-terapia, guidati dall’artista Gandolfo Gabriele David e dall’arte-terapeuta Vanni Quadrio.

L’opera “Ramificazioni” rappresenta il culmine di questo processo: una creazione collettiva, frutto di gesti concreti e relazioni ritrovate, che incarna l’idea di una trasformazione possibile – personale e collettiva. Il prendersi cura del verde pubblico è diventato, in questo contesto, un gesto educativo, un esercizio di cittadinanza attiva e responsabilità condivisa.

“L’arte – spiegano i promotori – è divenuta uno specchio in cui potersi riconoscere, uno spazio emotivo dove ricostruire la propria identità e sentirsi parte di una comunità che accoglie e sostiene.”

L’inaugurazione dell’opera vedrà la partecipazione delle principali autorità del territorio: il Vescovo Pietro Maria Fragnelli, il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, il presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa, il neo Presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani Salvatore Quinci, il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore e Dino Petralia – magistrato in pensione ed ex Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – in rappresentanza del Movimento per la Giustizia – Art. 3 ETS.

Un’occasione non solo per celebrare un progetto riuscito, ma per riflettere su come la giustizia possa ramificarsi nella società in forme nuove, inclusive e rigenerative.