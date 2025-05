Ciclismo: Giulia D'Aguanno Campionessa Italiana Master della Montagna

05/05/2025 16:30:00

Il primo maggio è stata una giornata storica per la Star Cycling Lab. Sulle rampe impegnative del "Versante Pantani" di Biancavilla, una salita di ben 18 chilometri che omaggia la leggenda Marco Pantani, la squadra siciliana ha conquistato il titolo di Campione d'Italia Master della Montagna grazie alla straordinaria performance di Giulia D'Aguanno. In una cornice suggestiva, con la passione del ciclismo master che ha animato le strade etnee, Giulia D'Aguanno ha dimostrato una forma fisica smagliante e una tenacia invidiabile, sbaragliando la concorrenza e tagliando il traguardo in solitaria, portando in alto i colori dello Star Cycling Lab. La sua vittoria non è stata solo una dimostrazione di forza individuale, ma il culmine di un lavoro di squadra e di una preparazione meticolosa. La gioia in casa Star Cycling Lab è incontenibile. A dirigere magistralmente la squadra da bordo strada c'era Dario Sessa, visibilmente emozionato e orgoglioso del risultato ottenuto. "È un'emozione indescrivibile," ha dichiarato Sessa al termine della gara. "Giulia è stata semplicemente fantastica, ha interpretato la salita in maniera impeccabile. Questo titolo è il frutto del suo impegno, della dedizione di tutta la squadra e del grande lavoro che portiamo avanti quotidianamente." Ma la giornata di successi per il team non si è fermata alla categoria master. Anche il giovane Tancredi Stella ha onorato la maglia dello Star Cycling Lab nella categoria allievi, ottenendo un piazzamento di tutto rispetto in una gara altrettanto combattuta. La sua presenza e la sua grinta sono un segnale incoraggiante per il futuro del ciclismo targato Star Cycling Lab. L'entusiasmo più incontenibile è quello del presidente Francesco Stella, che raggiunto telefonicamente non ha nascosto la sua immensa felicità. "Sono senza parole, non sto nella pelle! Vedere Giulia conquistare questo titolo, su una salita così simbolica, è un sogno che si avvera per tutta la nostra famiglia e per l'intera squadra. Questo scudetto è la ricompensa di tanti sacrifici e della passione che ci anima. Oggi lo Star Cycling Lab ha scritto una pagina importante nella sua storia". La vittoria di Giulia D'Aguanno nel Campionato Italiano Master della Montagna non è solo un trionfo sportivo, ma un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità ciclistica siciliana e un segnale forte della crescita e della competitività dello Star Cycling Lab nel panorama nazionale. Il "Versante Pantani" di Biancavilla ha incoronato una nuova campionessa e ha consegnato allo Star Cycling Lab una giornata indimenticabile. Il futuro, per questa dinamica realtà ciclistica, sembra più che mai promettente.