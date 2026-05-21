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Sport
21/05/2026 19:00:00

Ottimi risultati per la Lilybetana Scacchi a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/ottimi-risultati-per-la-lilybetana-scacchi-a-palermo-450.jpg

Importanti successi per l’ASD Lilybetana Scacchi ai campionati regionali disputati sabato 16 maggio presso Villa D’Amato a Palermo. La società marsalese si è infatti distinta sia nel Campionato Femminile a Squadre della Regione Sicilia sia nel Campionato Regionale Rapid Sicilia.

 

Grande soddisfazione è arrivata soprattutto dal Campionato Femminile a Squadre, dove l’ASD Lilybetana Scacchi ha conquistato il primo posto nella categoria Under 14. La formazione vincitrice era composta da Ilaria Canale, Elisa Cammarata, Giulia Serrentino e Quyet Cerami, guidate dalla capitana Grazia Maggio.

La vittoria assoluta del torneo è andata alla società Palermo Scacchi, che ha preceduto Il Pedone Isolano Misilmeri nella classifica generale.

 

Risultati di rilievo anche nel Campionato Regionale Rapid Sicilia, dove i giovani atleti lilybetani hanno ottenuto prestigiosi piazzamenti individuali. Davide Montalto si è classificato al primo posto nella categoria Under 18, mentre Edoardo Fontana ha conquistato il titolo nella categoria Under 12.

Prestazioni che confermano la crescita del movimento giovanile dell’ASD Lilybetana Scacchi e l’impegno costante della società nella valorizzazione dei giovani talenti scacchistici del territorio siciliano.

 

 

 

 

 



Sport | 2026-05-21 19:00:00
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