Pantelleria, aereo delle Frecce Tricolori finisce fuori pista

06/05/2025 17:13:00

Un aereo delle Frecce Tricolori è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sull’isola di Pantelleria durante un volo di addestramento. Il velivolo coinvolto è Pony 8, il terzo gregario destro della formazione.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio vi sono l’impatto con un uccello (bird strike) o un possibile contatto in volo con un altro jet della pattuglia acrobatica.

Il pilota è stato prontamente soccorso dal personale di emergenza. Secondo le prime informazioni, ha riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’isola per accertamenti.

L’incidente ha attivato immediatamente le procedure di emergenza. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area.

L’aeroporto di Pantelleria è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la bonifica della pista. Le autorità competenti hanno aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.