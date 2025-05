Autostrada A29 paralizzata: nuove immagini dall’alto mostrano la coda chilometrica dopo l’incidente

06/05/2025 14:06:00

Scene surreali oggi sull’autostrada A29, direzione aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Un grave tamponamento tra più auto ha mandato in tilt il traffico, con automobilisti costretti a uscire dai veicoli, persone in cammino con le valigie pur di non perdere il volo, e persino auto in retromarcia o contromano.

Pubblicate nuove foto, tra cui uno scatto dall’alto, realizzato da un passeggero a bordo di un aereo in decollo, che mostra chiaramente l’enorme colonna di veicoli bloccati. Le code si estendono per chilometri.

Il bilancio dell’incidente è di tre feriti. Uno di loro, in condizioni gravi, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Gli altri due sono stati soccorsi in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e le squadre dell’Anas.

L’autostrada resta momentaneamente chiusa al traffico in quel tratto, con i veicoli dirottati sulla statale. Si registrano ancora disagi pesanti.