Delirio in autostrada: auto contromano e passeggeri a piedi per raggiungere l’aeroporto di Palermo

06/05/2025 13:37:00

Mattinata da incubo oggi sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un incidente stradale tra due auto ha paralizzato il traffico in direzione dell’aeroporto Falcone e Borsellino, generando lunghe code e una situazione caotica che ha spinto alcuni automobilisti a compiere manovre azzardate: c’è chi ha imboccato la carreggiata contromano per cercare di uscire dall’ingorgo e chi ha abbandonato il mezzo per proseguire a piedi verso lo scalo palermitano, nel tentativo di non perdere il volo.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un tamponamento multiplo, che ha coinvolto diverse vetture. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in condizioni gravissime: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso in ospedale. Gli altri due feriti sono stati classificati in codice giallo e soccorsi sul posto.

L’intervento degli agenti della Polizia Stradale e degli operai dell’Anas ha consentito di mettere in sicurezza il tratto autostradale, ma le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti hanno provocato il blocco totale del traffico, con numerosi automobilisti rimasti bloccati per ore.

Per alleggerire la situazione, il traffico è stato deviato sulla Statale, ma le conseguenze sulla viabilità rimangono gravi, soprattutto per chi è diretto verso l’aeroporto in vista delle partenze mattutine.

La scena di persone che trascinano valigie a piedi lungo la corsia di emergenza dell’autostrada dà la misura del disservizio e del disagio vissuto da centinaia di passeggeri. Si attendono aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sulle condizioni dei feriti.