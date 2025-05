 Marsala: sono quattro gli itinerari turistici per il 72° Raduno dei Bersaglieri

06/05/2025 13:00:00

A partire da giovedì prossimo, Marsala ospiterà il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, evento che porterà in città migliaia di persone, tra partecipanti, famiglie e visitatori. Per l’occasione, sono stati predisposti quattro itinerari turistici pensati per valorizzare alcuni luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico della città.

I percorsi, illustrati in appositi pieghevoli disponibili da giovedì, sono realizzati in doppia lingua (italiano e inglese) e includono mappe, tappe e informazioni pratiche. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’opportunità di esplorazione della città anche al di fuori degli eventi ufficiali del raduno.

Il Garibaldino

Il percorso ripercorre i luoghi legati allo Sbarco dei Mille e alla figura di Garibaldi. Tra le tappe principali: il Museo Garibaldino, Porta Garibaldi, il Monumento ai Mille e altre aree legate al periodo risorgimentale. È un itinerario storico centrato sulla memoria dell’impresa del 1860.

Le Vie dei Tesori

Questo itinerario culturale propone un percorso attraverso alcuni dei principali luoghi d’interesse artistico e architettonico della città, tra cui il Complesso San Pietro, il Museo Archeologico Baglio Anselmi e il Teatro Comunale. Il nome richiama l’omonimo circuito di valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Lungo la Strada del Vino

Un itinerario enoturistico che attraversa il territorio delle storiche cantine marsalesi, come Florio e Pellegrino, e offre spunti sulla tradizione vitivinicola locale. Previste tappe anche in aree rurali e nei bagli delle campagne limitrofe.

Dal Mare alle Cave

Questo percorso si sviluppa tra la costa nord della città e le antiche cave di tufo. Comprende elementi naturalistici e testimonianze legate alla storia del lavoro e dell’estrazione. È un itinerario ibrido tra paesaggio, archeologia e memoria del territorio.