Mazara: la DC lancia l'allarme viabilità: "A rischio commercianti e sicurezza"

06/05/2025 07:00:00

La DC di Mazara del Vallo lancia un appello al Comune sulla questione della viabilità urbana, denunciando una gestione ritenuta inefficace e penalizzante, soprattutto per il tessuto economico del centro storico. A riferirlo in una nota ufficiale sono il consigliere comunale Vita Ippolito, il responsabile del Dipartimento Viabilità Vito Saladino e il commissario cittadino Vito Gancitano, che annunciano un'interrogazione consiliare per sollecitare interventi concreti.

“La sicurezza dei cittadini è in pericolo e i commercianti stanno pagando il prezzo di scelte poco lungimiranti”, si legge nella comunicazione, dove viene messo sotto accusa il recente ripristino del divieto di sosta su Corso Umberto durante la fascia oraria tra l’apertura delle scuole e le 10 del mattino.

Secondo i rappresentanti della DC, tale misura – probabilmente pensata per decongestionare il traffico nelle ore di punta – sta invece producendo l’effetto contrario: “I clienti non possono più fermarsi neppure per pochi minuti per un caffè o un acquisto veloce. Così si svuota il cuore pulsante della città e si soffoca un commercio già in affanno.”

Il centro storico di Mazara, già provato da anni di difficoltà economiche e da una crisi demografica crescente, rischia così di perdere anche quelle piccole attività che ancora resistono, affermano i firmatari dell’appello. “Serve buon senso e una visione più ampia. Siamo pronti a discutere proposte alternative in Consiglio, ma intanto si revochi subito un provvedimento dannoso e iniquo.”